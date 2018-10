Sueño profético lo ayudó a ganar la lotería

Ciudad de México.- Ganarse la lotería no es cuestión de técnicas o fórmulas matemáticas sino de suerte.



Recientemente se dio a conocer que un moscovita de 39 años, obtuvo más de 9,2 millones de rublos (140 mil dólares) al utilizar los números que vio en un sueño.



"El hombre soñó que ganaba la lotería. Recordaba claramente dos números ganadores: 8 y 33. Fueron estos números los que le trajeron la victoria", explicaron los medios locales.



De acuerdo con información de la agencia RIA Novosti, Iliyá Matvéyev se pasó un año entero usando los diferentes números que se le aparecieron durante un sueño.



A veces ganaba pequeñas cantidades de dinero. Pero últimamente no había suerte. Decidí marcar esos números en el boleto por última vez y olvidarme de ellos. No esperaba para nada ganar el premio", confiesó el ganador, quien planea gastar el premio en un coche nuevo, remodelar su departamento y viajar por Rusia.