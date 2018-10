Trump ordena el envío de 5 mil 200 soldados a la frontera con México para frenar a migrantes

Washington.- Con un trasfondo electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el despliegue de hasta 5 mil 200 soldados en la frontera con México, para contener la “invasión” de la caravana de migrantes centroamericanos.



El Departamento de Seguridad Interior y el Comando Norte de las fuerzas armadas de Estados Unidos confirmaron a los medios de comunicación que el envío de la fuerza militar a la frontera sur podría concretarse este fin de semana, a sólo dos días de las elecciones generales de medio periodo del próximo 6 de noviembre.



“No permitiremos que un grupo grande de personas ingrese a Estados Unidos de una forma insegura e irregular”, declaró Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interior.



Por su parte, el jefe del Comando Norte, Terrence O’Shaughnessy, indicó que ya van rumbo a la frontera sur alrededor de 800 elementos del ejército, procedentes del Fuerte Campbell y Knox, ambos en Texas.



“Tenemos que estar preparados para el potencial arribo de un grupo muy grande de migrantes”, apuntó McAleenan a los medios de comunicación.



Y aun cuando en el Departamento de Defensa no saben con precisión el número exacto de elementos del ejército que se desplegarán en la frontera con México, se reiteró que el personal bélico estará limitado a asistir en labores técnicas, medicas, legales y de logística a los agentes de la Patrulla Fronteriza y de la CBP.



El general Jim Mattis, secretario de Defensa no autorizó a los soldados que se dirigirán a la frontera a interactuar con los migrantes, ni a usar la fuerza letal en contra de estos, es decir, la presencia de los soldados será específicamente para disuadir a los integrantes de la caravana que no intenten cruzar a Estados Unidos a solicitar asilo, como pretenden hacerlo.



Trump continúa utilizando al tema de la caravana migrante, que se encuentra en México a más de 2000 kilómetros de distancia de territorio estadunidense, como lema electoral a favor de su partido, el Republicano.



Ante la posibilidad de que en las elecciones del próximo 6 de noviembre los demócratas arrebaten a los republicanos por lo menos una de las dos cámaras que integran al Congreso federal, Trump infunde miedo entre los electores conservadores que rechazan la migración de personas de otros países, y asegura que la caravana que viaja de México hacia el sur pretende invadir Estados Unidos.



“Muchos pandilleros y otras muy malas personas están mezcladas con la caravana que se dirige hacia nuestra frontera sur. Por favor, regrésense, no serán admitidas en Estados Unidos, a menos que lo hagan por medio de los procesos legales. ¡Esta es una invasión a nuestro país y nuestro ejército los estará esperando!”, escribió esta mañana el presidente estadunidense en un mensaje de su cuenta personal en Twitter.



De manera infundada, Trump incluso afirma que entre la caravana centroamericana viajan personas del medio oriente, en clara referencia a presuntos terroristas. Y, además, achaca a los demócratas la organización y financiamiento de la caravana migrante.



En las elecciones del próximo 6 de noviembre estará en juego la conformación de las 435 curules de las Cámara de Representantes y un tercio de las 100 de la de Senadores. Con una derrota republicana en cualquier de las dos cámaras, Trump enfrentaría una oposición legislativa para toda la segunda parte de su mandato de cuatro años, que le dificultaría cumplir sus promesas electorales en materia migratoria y en cualquier otro ámbito, lo cual afectaría notablemente sus aspiraciones de triunfo para sus propósitos de reelección en 2020.



Sarah Huckcabee Sanders, la vocera presidencial que ofreció una conferencia de prensa después de 26 días de no hacerlo, afirmó que el ocupante de la Casa Blanca valora otras acciones en materia migratoria y está decidido a “hacer lo que sea necesario” para defender la integridad territorial y seguridad nacional de Estados Unidos.



Se espera que este martes, como parte adicional del despliegue bélico a la frontera sur, Trump anuncie que su gobierno dejará de recibir solicitudes de asilo por parte de ciudadanos centroamericanos.



Sin necesidad de la fuerza militar, los agentes federales de inmigración de Estados Unidos tienen la capacidad humana, técnica y logística de cerrar los puertos migratorios que tiene en la frontera con México, por los cuales todo peticionario de asilo debe presentarse.



En un plan hipotético de que los integrantes de la caravana intentasen ingresar a Estados Unidos por la fuerza, como lo hicieron en la frontera sur de México, los puentes y garitas migratorias estadunidenses cerrarían sus puertas, además que para ello se agregaría la fuerza militar que movería los cercos y vallas de acero movibles que tienen disponibles en cada uno de esos puntos de revisión migratoria y aduanal.