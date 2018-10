Cambio climático influye en ataques cardiacos

Ciudad de México.- Los ataques cardiacos ocurren con mayor frecuencia cuando las temperaturas bajan, sugiere un nuevo estudio.



Con base en datos médicos y climatológicos de 16 años, científicos relacionaron la incidencia más alta de ataques al corazón con temperaturas más bajas en el aire, presión atmosférica más baja, mayor velocidad del viento y lapsos más breves de luz solar, de acuerdo con reporte publicado en el boletín médico JAMA Cardiology.



Lo especial del nuevo estudio, dijo su autor principal, es que “durante 16 años se ha dado seguimiento a todos los ataques cardiacos registrados en un país entero con información climatológica del día cuando ocurrió cada ataque”.



David Erlinge, director de cardiología de la Universidad Lund y del Hospital de la Universidad Skane en Suecia, dijo a Reuters Health, “tuvimos datos sobre más de 280 mil ataques al corazón y tres millones de puntos de datos climatológicos”.



Erlinge y sus colegas revisaron los archivos CORAZONSUECO, donde se registran en Suecia todos los pacientes consecutivos con síntomas que sugieran un ataque cardiaco internados en terapia intensiva o algún centro de cateterismo cardiaco. Entre la información sobre los pacientes se incluye edad, masa corporal, si fuma o no, resultados de los electrocardiogramas, intervenciones, medicamentos y diagnósticos.



Respecto a los datos meteorológicos, los científicos recurrieron a SMHI, la dependencia gubernamental que registra información de 132 estaciones climatológicas suecas.



Erlinge y sus compañeros analizaron los datos del clima y los ataques cardiacos ocurridos entre 1998 y el 2013 a 274 mil 029 pacientes, la mitad de los cuales tenían 71 años o más.



Si bien la temperatura más baja del aire, la presión atmosférica más baja, la mayor velocidad del viento y la duración menor de la luz solar se vincularon estadísticamente con un riesgo más alto de ataque cardiaco, el efecto más pronunciado fue el de la temperatura.



Los investigadores descubrieron una incidencia más alta de ataques al corazón los días cuando la temperatura del aire se hallaba bajo cero. Los índices de ataques cardiacos disminuyeron cuando las temperaturas ascendieron a más de entre tres y cuatro grados Centígrados (37.4 a 39.2 Fahrenheit).



En general cada aumento de aproximadamente 13 grados Fahrenheit se relacionó con una baja del 2.8 por ciento en el riesgo de sufrir ataques cardiacos, calcularon los autores del estudio.



Los nuevos hallazgos “son una relación de la que a menudo hablamos y que estudios previos han sugerido”, dijo Nisha Jhalani, doctora en el Centro de Terapia Vascular de Intervención en el Centro Médico Irving adscrito a la Universidad Presbiteriana/Columbia en Nueva York.



“Las temperaturas más frías elevan la vasoconstricción en las arterias, lo cual provoca que se aprieten”, explicó. “En alguien con entre el 70 y el 80 por ciento de las arterias bloqueadas —algo que por lo regular no causa síntomas— las arterias pueden cerrarse tanto que el flujo sanguíneo no se da abasto”.



El frío también puede aumentar la coagulación, dijo Jhalani.