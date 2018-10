Comienzan funerales de víctimas de sinagoga en Pittsburgh

Pittsburgh.- Conforme el martes por la mañana se iniciaban los funerales de las víctimas del ataque a la sinagoga de Pittsburgh, el presidente Trump se preparaba para visitar la ciudad en duelo. Pero aun antes de que aterrizara, varios funcionarios locales le rogaban mantenerse lejos mientras la comunidad empezaba a sepultar a sus difuntos, publicó The New York Times.



Tras uno de los ataques antisemitas más fatales en la historia de Estados Unidos, la tarde del martes el presidente realizará un breve viaje en compañía de su esposa, Melania Trump, así como de su hija Ivanka Trump, quien es judía, y su yerno Jared Kushner, nieto de sobrevivientes del Holocausto.



Los cuatro líderes congresistas republicanos y demócratas invitados se negaron a acompañar al presidente, de acuerdo con funcionarios familiarizados con los planes que pidieron no ser identificados.



La visita de Trump constituye una oportunidad para que lleve a cabo la tradicional función de jefe consolador que a menudo asumen los mandatarios tras alguna tragedia nacional. Pero a raíz de la masacre y de la reciente ola de paquetes explosivos, Trump se ha rehusado a moderar sus encarnizados ataques políticos, argumentado que sus seguidores ansían su retórica incendiaria.



La visita que el presidente tiene planeada despertó críticas —y diferencias entre la misma comunidad judía de Pittsburgh—. Se espera la presencia de manifestantes el martes por la tarde.



Dos grupos judíos hicieron un llamado a Trump para que desistiera de la retórica provocadora que aseguraron al parecer estaba alentando a las facciones más radicales de la sociedad estadounidense. Asimismo, algunos miembros de las congregaciones atacadas han manifestado no desear que venga Trump. Otros, entre ellos el rabino Jeffrey Myers de la sinagoga Árbol de la Vida, dijeron que recibirían con beneplácito a Trump.



Antes del anuncio de la visita el alcalde de Pittsburgh, Bill Peduto, señaló a los reporteros que la Casa Blanca primero debía preguntar a las familias de las víctimas si deseaban una visita presidencial.



“No contamos con suficientes policías para brindar protección en los funerales y poder estar al mismo tiempo atentos a una posible visita presidencial”, añadió.



“Si el presidente está pensando en venir a Pittsburgh, yo le pediría que no lo hiciera mientras estamos enterrando a los fallecidos”.



El martes por la mañana se realizaron los primeros funerales de las víctimas durante la ceremonia religiosa para los hermanos Rosenthal, David y Cecil. Se contó con la presencia de varios funcionarios municipales.



Entre los que acudieron a dar las condolencias estuvieron aproximadamente 100 miembros del equipo de futbol americano Acereros de Pittsburgh, incluyendo el dueño, el entrenador, jugadores y el gerente general del equipo, informó el vocero de los Steelers, Burt Lauten.