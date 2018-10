Pareja cae de acantilado; querían una foto para Instagram

Ciudad de México.- Con el paso del tiempo, los avances de la tecnología han facilitado y mejorado ciertos ámbitos, entre ellos, la fotografía.



Gracias a la mejora de los dispositivos tecnológicos cada vez es más fácil hacerse instantáneas increíbles. Lamentablemente, como todas las cosas, también tiene su lado negativo, en este caso: el peligro.



Aunque no lo creas, a últimos años, han aumentado el número de personas que mueren retratándose.



Recientemente se dio a conocer que una pareja de instagrammers falleció luego de caer desde un acantilado en el Parque Nacional de Yosemite en California.



De acuerdo con información del periódico Mercury News, los cuerpos de Vishnu Voswamath de 29 años y su esposa Meenakshi Moorthy de 30, fueron descubiertos a unos 254 metros por debajo del mirador de Taft Point, popular entre los turistas por la espectacular vista.



El Servicio de Parques Nacionales está investigando cómo se produjo la caída.



Ambos eran ciudadanos indios que residían en Estados Unidos. La Universidad de Ingeniería de Chengannur escribió en una publicación en Facebook que los dos eran exalumnos de su programa de informática e ingeniería.





Nuestros corazones están con los amigos y familiares de esta encantadora pareja", decía el mensaje.





Muchos de nosotros, yo incluida, somos realmente fanáticos de los temerarios intentos de pararse al borde de los acantilados y rascacielos, pero ¿sabían que las ráfagas de viento pueden ser fatales?,"¿Vale nuestra vida una sola foto?", se preguntó entonces. , escribió Meenakshi.





Los enamorados tenían un blog de viajes llamado 'Holidays and Happily Ever Afters' en donde relataban sus aventuras en lugares hermosos alrededor del mundo.Su cuenta de Instagram cuenta con más de 15 mil seguidores.En marzo, la joven publicó una fotografía en la que aparecía sentada en un acantilado del Gran Cañón del Colorado y explicaba los riesgos de tomar fotos en lugares extremos sólo para conseguir más 'me gusta'.