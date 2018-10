Tenía sospechoso de enviar explosivos lista de 100 objetivos

Miami.- Incluso mientras el sospechoso de enviar los paquetes bomba desde Florida comparecía el lunes en el juzgado por los más de 10 dispositivos explosivos que se dirigieron a críticos del presidente Trump, se recuperó otro peligroso paquete y la Policía señaló que el sospechoso había preparado una lista de alrededor de 100 posibles objetivos, publicó The New York Times.



Las autoridades federales no mencionaron públicamente a las personas y organizaciones informativas incluidas en la lista que creen que el sospechoso, Cesar Sayoc Jr., hizo antes de ser arrestado el viernes, pero funcionarios policiacos han empezado a notificar a la gente incluida. La lista y el paquete recibido el lunes sugieren que el revuelo nacional del cual se acusa a Sayoc de provocar pudo haberse prolongado por bastante más tiempo si la Policía no hubiera intervenido cuando lo hizo.



Si bien el lunes las autoridades alertaron en forma privada a los objetivos potenciales, funcionarios de correos interceptaron el 15avo paquete sospechoso posiblemente relacionado con Sayoc —ahora con CNN como destinatario— y Sayok hizo su primera comparecencia en Miami.



A Sayoc se le han fincado cargos por delitos por los cuales podría pasar casi 50 años en la cárcel y se le acusa de enviar por correo dispositivos explosivos a algunos de los opositores más conocidos del presidente Trump, entre ellos el expresidente Barack Obama y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.



Por el momento se desconoce dónde se localizó la lista de objetivos potenciales mientras que el fiscal federal no mencionó la existencia de la lista cuando Sayoc compareció el lunes por la tarde ante un magistrado federal.



Pero después de que Sayoc fue arrestado el viernes, agentes del FBI catearon una vivienda con la cual se le había relacionado anteriormente y la van donde se cree había vivido. El vehículo, el cual Sayoc mantenía en el estacionamiento del antro nudista donde él trabajaba, se hallaba repleto de engomados a favor de Trump y en los que se hablaba mal de los demócratas y de CNN.



En la demanda penal presentada el viernes ante el Juzgado Federal de Distrito en Manahttan, el agente especial del FBI David Brown informó asimismo que en dos de los paquetes se había localizado “un posible vínculo de ADN”.