Encuentra Indonesia posible ubicación de vuelo accidentado

Yakarta.- Una masiva operación de búsqueda detectó la posible ubicación en el lecho marino de un avión de Lion Air estrellado, dijo el miércoles el jefe del ejército de Indonesia, mientras expertos identificaban docenas de partes de cuerpos hallados en la zona de búsqueda de 15 millas náuticas al tiempo que se hicieron públicos videos de los pasajeros embarcando en el vuelo.



El avión, un Boeing 737 MAX 8, con apenas dos meses de antigüedad, cayó en el Mar de Java el lunes minutos después de despegar de Yakarta, matando a las 189 personas a bordo.



"Esta mañana he sido informado por el director de la Agencia de Búsqueda y Rescate sobre la gran posibilidad de las coordenadas de ubicación" del vuelo 610, explicó el jefe de las fuerzas armadas, Hadi Tjahjanto, que dijo que se iba a revisar la zona. "Esperemos que sea el cuerpo principal del avión que hemos estado buscando".



Por otra parte, el director del Comité Nacional de Seguridad en el Transporte, Soerjanto Tjahjono, explicó a reporteros que los pitidos detectados por los equipos de búsqueda pertenecen sin duda a los dispositivos que graban los datos del vuelo porque se suceden en un intervalo regular.



La tragedia revivió las preocupaciones sobre la seguridad de la industria de la aviación indonesia, de rápido crecimiento y que recientemente salió de las listas negras de la Unión Europea y Estados Unidos, y planteó dudas sobre el nuevo 737 MAX 8.



Se espera que expertos de Boeing Co. lleguen a Indonesia el miércoles, y Lion Air dijo que llevaba a cabo una "intensa" investigación interna además de la abierta por los reguladores de seguridad.



Localizar el fuselaje acercaría a los rescatistas a dar con las cajas negras del avión, que son cruciales en la pesquisa sobre lo ocurrido.



Según el funcionario de la Marina Haris Djoko Nugroho, el objeto de 22 metros (72 pies) de largo está a una profundidad de 32 metros (105 pies).



Los buceadores se sumergirán en el mar luego de que un sonar de barrido lateral ofrezca imágenes más detalladas. La estructura se localizó por primera vez el martes en la noche, agregó.



"Hay algunos objetos pequeños que encontramos, pero anoche, gracias a Dios, encontramos un objeto lo suficientemente grande", apuntó.



Datos de cibersitios de seguimiento de vuelos mostraron que el avión tuvo una velocidad y una altitud erráticas en los primeros minutos de un vuelo el domingo y en el del lunes. Expertos en seguridad alertaron de que estos datos deben contrastarse para verificar su fiabilidad con los de las cajas negras del avión, que las autoridades confían en recuperar.



Varios pasajeros del vuelo del domingo entre Bali y Yakarta describieron problemas que incluyeron una larga demora en el despegue por un chequeo en un motor y aterradores descensos en los 10 primeros minutos en el aire.



Lion Air dijo que el avión se sometió a tareas de mantenimiento luego del vuelo del domingo y que se solucionó un problema que no especificó.



Las autoridades dijeron que los rescatistas enviaron 48 bolsas con restos humanos a expertos en identificación de la policía. Los angustiados familiares, por su parte, proporcionaron muestras de ADN y la policía señaló que los resultados se conocerán en un plazo de 4 a 8 días.



La televisora indonesia emitió un video grabado con un smartphone en el que los pasajeros embarcan en el vuelo 610. Sus detalles mundanos se transformaron en momentos inquietantes al conocer la tragedia que se produciría poco después.



La grabación muestra cómo se verifican las tarjetas de embarque y a los pasajeros caminando por un pasillo y bajando unas escaleras mientras sobre la pista se pueden ver los aviones de Lion Air, de un brillante rojo y blanco.



En un momento, el autor del video, Paul Ferdinand Ayorbaba, enfoca el número de vuelo en su tarjeta de embarque. Una parte del video muestra a pasajeros subiendo por una escalera móvil hasta el avión.



El Ministerio de Transporte indonesio ordenó que todos los aviones Boeing 737 MAX 8 operados por Lion Air y por la aerolínea nacional Garuda sean inspeccionados. Lion encargó 50 aeronaves de este modelo, con un valor estimado en 6.200 millones de dólares, y actualmente tiene nueve en su flota.



Boeing declinó realizar comentarios sobre posibles inspecciones en todo el mundo.



El siniestro fue la peor tragedia aérea en Indonesia desde que un avión de AirAsia que cubría la ruta entre Surabaya y Singapur cayó al mar en diciembre de 2014 matando a las 162 personas a bordo.