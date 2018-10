'Tumban' red social usada por tirador de sinagoga

Dallas— La compañía de asignación de nombres de dominios y albergue de sitios en internet GoDaddy.inc, dejó de alojar a la red social Gab, utilizada por el autor de la masacre en una sinagoga de Pittsburgh que dejó 11 muertos.



GoDaddy explicó que su decisión obedece a que los contenidos racistas en esa red social constituyen una violación de los términos de servicio de la compañía.



"En respuesta a las quejas recibidas el fin de semana, GoDaddy investigó y revisó instancias de contenido en el sitio que promueve y alienta la violencia contra las personas", informó la compañía con sede en Scottsdale, un suburbio de Phoenix.



La decisión dejó a Gab fuera de internet, al menos por ahora. En un comunicado el presidente y director ejecutivo de Gab, Andrew Torba, informó a los usuarios que la red social permanecerá inaccesible "por un período".



"Trabajamos de manera continua para que Gab.com vuelva a estar en línea", indicó, al informar que se busca una nueva compañía que provea albergue a la red social en sus servidores.



"Tenemos muchas opciones, recursos y apoyo. Haremos todo lo posible para mantener a Gab en línea y defender la libertad de expresión y la libertad individual de todas las personas", escribió.



Torba creó Gab en 2016 como un sitio que promueve la libre expresión y no impone límites a los contendidos que colocan sus usuarios, por lo que algunos radicales de ultraderecha la utilizaron para comunicarse entre sí y difundir sus ideas de supremacía blanca y de racismo contra inmigrantes, afroamericanos y judíos.



El sitio ha atraído muchas críticas por no moderar sus contenidos, y a raíz de la masacre en Pittsburgh, otras compañías también han dejado de prestarle servicios.



La compañía de transferencias de dinero PayPal canceló la cuenta del sitio tras el tiroteo.



"Cuando un sitio permite explícitamente la perpetuación del odio, la violencia o la intolerancia discriminatoria, tomamos medidas inmediatas y decisivas", dijo un vocero de PayPal en un correo electrónico.



Por su parte, Medium, plataforma de blogs, informó que cerró el acceso a Gab por violar sus reglas , aunque no compartió más detalles.