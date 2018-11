¿Buscó alguien tu nombre en Internet? Averígualo aquí

Seguramente en más de una ocasión te has preguntado si alguien busca información tuya en Internet. Aunque en el pasado no había manera de corroborarlo, ahora sí y es muy -en serio muy- sencillo.Hace unos meses Google lanzó una herramienta de seguridad llamada 'Yo en la web' la cual permite que los usuarios estén enterados cuando alguien hace una búsqueda con su nombre.Y antes que te estés preguntando qué programa descargar o qué tutorial ver, tenemos que decirte algo: NO tienes que hacer nada de eso, es tan sencillo que te tardarás menos de cinco minutos en configurarlo.Lo primero que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta personal de Gmail, una vez hecho esto, entra a este enlace Ahí verás tu nombre y tu correo electrónico, haz click en el signo del lápiz para configurarlo a tu gusto.Ahora te llegarán correos a tu bandeja de entrada cada que alguien hable de ti.