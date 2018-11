Caravana Migrante no tendrá trato especial: Embajada de EU

Ciudad de México.- Tras el recorrido de la Caravana Migrante rumbo a Estados Unidos, el agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de México en Estados Unidos (EU), Edgar Ramírez, aseveró que ésta no tendrá ningún tipo de trato diferencia.



Esto se da luego de que esta mañana el presidente estadunidense, Donald Trump, anunció que desplegará a 15 mil soldados para resguardar la frontera con México ante el arribo de los migrantes centroamericanos.



El agregado detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que cerca de 2 mil elementos de la Guardia Nacional respaldan a las autoridades fronterizas y que se alista la llegada de más de 5 mil 200 militares a la frontera con México.



“(El presidente Trump) ha dejado muy claro que va a tomar pasos muy específicos para asegurar que se incremente la seguridad en la frontera en Estados Unidos. Piensan que habrá algún tipo de trato diferenciado porque viajan con este grupo y no es el caso”, aseveró.



Edgar Ramírez aclaró que los migrantes han olvidado que entrar al territorio estadunidense de manera es ilegal es un crimen.



Aclaró que se ha informado a los integrantes de la caravana que la manera de ingresar a EU, si requieren asilo o protección, es por medio de una garita, aunque esto no es garantía de que el trámite sea inmediato.



“Si la acción que toman es entrar de forma irregular por las garitas, corren riesgos, ya que, la autoridad migratoria tiene la opción de procesarlos por cargos penales, porque es ilegal entrar de forma irregular", afirmó.



Respaldó a Trump al mencionar que de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional en la Caravana Migrante hay integrantes de pandillas de Honduras, El Salvador y Guatemala y los cuales tienen antecedentes penales e incluso algunos son requeridos por EU o por sus países.