Comenzarán EU y Turquía patrullas conjuntas en Siria

Beirut.- Patrullas conjuntas turco-estadounidenses comenzarán en unas horas alrededor de Manbij, en el norte de Siria, parte de un plan para aliviar tensiones entre los dos aliados de la OTAN, dijo el jueves un funcionario de una milicia apoyada por Washington.



Sharfan Darwish, portavoz del Consejo Militar de Manbij, le dijo a The Associated Press que las patrullas comenzarán el jueves. Dijo que se realizarán en las líneas del frente entre su grupo y los opositores respaldados por Turquía en la operación llamada Escudo del Éufrates.



Ankara y Washington acordaron el plan en junio en medio de demandas turcas de la retirada de la milicia kurda respaldada por Estados Unidos que liberó Manbij del Estado Islámico en el 2016.



Estados Unidos y Turquía han estado conduciendo patrullas independientes a lo largo de la línea del frente y las patrullas conjuntas son vistas como una forma de reducir el potencial de violencia entre los varios grupos en la región.



El Consejo Militar de Manbij, que administra el pueblo, dice que una milicia kurda conocida como Unidades de Protección Popular (YPG), que Turquía considera un grupo terrorista, salió de Manbij en julio.



"El objetivo de esas patrullas es reducir las tensiones y garantizar la estabilidad para que no haya tensión a lo largo de la línea del frente", dijo Darwish por teléfono desde el norte de Siria.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que monitorea la guerra, dijo que las patrullas comenzarán el jueves y añadió que siguen a días de cañoneos turcos contra las posiciones de la principal milicia kurda.



El ministro de defensa turco, Hulusi Akar, citado por CNN Turquía, dijo que los entrenamientos para las patrullas conjuntas entre los turcos y los estadounidenses habían concluido, pero que no estaba claro cuando comenzarían las patrullas.



De acuerdo con la agencia estatal turca Anadolu, Akar dijo que pese a promesas de que la YPG y otras milicias kurdas "serán sacadas de Manbij, las organizaciones terroristas siguen atrincherándose allí como lo hicieron en Afrin". Se refería al enclave kurdo tomado este año por las tropas turcas y milicias sirias apoyadas por Ankara.