Llanta de camión arrolla y mata a mujer distraída en Rusia

Ciudad de México.- Al salir a la calle siempre hay que estar pendientes de nuestro alrededor, no sólo cuidarnos de malhechores sino también de imprevistos como accidentes vehículares o caídas. Una pequeña distracción puede ser fatal.



Recientemente se dio a conocer que en Moscú una mujer falleció por no estar pendiente de su entorno.



De acuerdo con la agencia TASS, la víctima se encontraba caminando el pasado 31 de octubre por una avenida transitada mientras veía su celular cuando una llanta procedente de un camión en marcha la impactó a toda velocidad.



A juzgar por las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes, la mujer estaba a punto de subirse a un taxi y no se dio cuenta de la rueda hasta que la golpeó.



Un transeúnte que caminaba tras ella logró esquivarla y no correr con la misma suerte.



Las autoridades rusas se encuentran investigando el suceso.