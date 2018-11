Océanos se están calentando más rápido de lo esperado

El cambio climático está calentando rápidamente los océanos del mundo, matando a los organismos acuáticos que constituyen la base de ecosistemas enteros. Las aguas a temperaturas más altas provocan asimismo que los niveles del mar se eleven y vuelven más destructivos los fenómenos climatológicos extremos como los huracanes, publicó The New York Times.



En un estudio publicado el miércoles en el boletín Nature se sugiere que los océanos están calentándose a un ritmo mucho más rápido de lo calculado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la organización global para los datos climatológicos.



En el estudio dirigido por Laure Resplandy, oceonógrafa biogeoquímica de la Universidad Princeton, se determinó que entre 1991 y el 2016 los océanos se calentaron a un promedio anual 60 por ciento más alto que lo indicado en los estimados oficiales del panel.



En octubre, el panel dio a conocer un informe en el cual se pronosticaba que algunos de los peores efectos del cambio climático podrían presentarse a partir del 2040 si continúan a sus niveles actuales las emisiones de gases generadores del efecto invernadero. En el reporte del PICC se muestra que probablemente los científicos hayan subestimado la gravedad de la presente trayectoria climatológica del mundo.



De probarse la exactitud de los nuevos cálculos, la temperatura oceánica podría representar un indicio más de que el calentamiento global de los últimos decenios ha excedido los estimados conservadores y que se ha parecido más a los peores escenarios de los científicos.



Los investigadores usaron un enfoque nuevo en el cual las temperaturas de los océanos se determinaron midiendo los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno en la atmósfera.



Dichos gases se disuelven en el agua, pero la cantidad que el océano puede absorber depende de su temperatura. “Al irse calentando el océano, básicamente ha estado empujando hacia afuera al oxígeno y al dióxido de carbono”, dijo David Nicholson, científico del Instituto Oceanográfico Woods Hole que no participó en el estudio.



Como explicó la doctora Renplandy: “si uno deja una Coca afuera en el sol, se va a calentar y va a perder el gas. Más o menos es así”.



Un grupo del Instituto Scripps de Oceanografía había estado midiendo el dióxido de carbono atmosférico desde 1991. La doctora Resplandy y su equipo utilizaron esos datos en el estudio.



Los científicos ya saben que los océanos absorben el 90 por ciento de calor excesivo atrapado en la Tierra por el efecto invernadero. En su reciente informe, el PICC empleó uno de los cálculos disponibles más bajos en torno al calentamiento de los océanos. Resplandy y su equipo descubrieron ser más probable que estén dándose los estimados más altos.



Resplandy dijo que su trabajo no invalida el alerta del reporte del PICC de que la humanidad sólo dispone de un par de décadas para prevenir algunos de los efectos más catastróficos del cambio climático”.



“No cambia los resultados”, señaló. “Lo que hace es que vuelve más difícil llegar a la meta”.