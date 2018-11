Patito causa furor en Nueva York por su belleza

Ciudad de México.- Los visitantes que pasean por Central Park, en Nueva York, en estas fechas suelen maravillarse con los colores otoñales de los árboles, pero estos días parecen más cautivados por un pato de bello plumaje que ha aparecido entre la bandada habitual, pese a ser típico del Este de Asia.







Desde principios de mes se ha podido ver al pato mandarín, que sobresale entre los ánades reales de cuello verde, nadando en las balsas de agua del parque, pero en apenas dos días ha corrido la voz sobre su presencia y ahora es fácil ver a curiosos siguiendo al ave con la mirada, con prismáticos o con cámaras.







Voluntarias de Central Park aseguraron a Efe este miércoles que solo hay que buscar un grupo de gente junto al agua y allí estará el pato, un macho, que lleva una identificación anillada en la pata y probablemente ha escapado de una vida en cautividad, aunque "nadie lo reclama", ya que en Nueva York es ilegal tenerlo como mascota.





The Central Park Pond's newly-arrived male Mandarin Duck (we still do not know how it got here) unseated the Wood Duck as prettiest duck in the park. Gus Keri brings us close-up video pic.twitter.com/cauqVt4kSK



— Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) 11 de octubre de 2018