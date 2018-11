Protestan en Google por acoso sexual

San Francisco, EU.- Los empleados de Google, en particular sus empleadas, comenzaron una serie de paros este jueves en sus oficinas alrededor del mundo en protesta por la manera en que la empresa ha manejado casos recientes de acoso sexual.



Los paros se realizan a las 11:00 horas en cada sede de la corporación, siendo el primero en Singapur, y ocurren pese a los 48 despidos que se han ordenado en los pasados dos años de empleados acusados de estas prácticas, incluidos 13 altos ejecutivos.







Sin embargo, esta crisis estalló al conocerse que el creador del sistema operativo Android para móviles, Andy Rubin, había recibido un pago de 90 millones de dólares tras dejar la firma acusado de un acoso sexual ocurrido en 2013. De acuerdo con versiones, la empresa consideró creíble el acoso, aunque él lo negó.







En la red social Twitter se da cuenta con tuits y fotografías de las acciones que ya se han realizado además de Singapur, en las oficinas del corporativo informático en Japón e India.







Bajo el hashtag #GoogleWalkout la información de los paros crece en las redes sociales, donde también comienzan a aparecer fotografías de sus trabajadores reunidos en protesta a las afueras de las oficinas.







El presidente ejecutivo, Sundar Pichai, validó en un comunicado el derecho de los empleados a la protesta, pues entiende el disgusto que sienten.







Estoy comprometido por completo, agregó, en avanzar en un tema que ha persistido en nuestra sociedad y, sí, aquí en Google también, reconoció.







En las protestas, los empleados dejan una nota en sus escritorios donde explican que no se encuentran porque están en protesta por el acoso sexual, la falta de transparencia y una cultura laboral que no funciona para todos.







Los paros van acompañados de seis demandas y la primera de ellas consiste en finalizar los arbitrajes obligatorios en casos de acoso y discriminación.







También demandan el compromiso para terminar con la desigualdad en pagos y oportunidades. Además piden un reporte público sobre el acoso sexual en la compañía, así como un proceso claro y uniforme para reportar ese tipo de situaciones.







De la misma manera demandan que la Jefatura de Diversidad trate directamente con el presidente ejecutivo y pueda hacer recomendaciones directas al consejo de administración, en el cual debe de haber un asiento para un representante de los empleados.







Este problema no es exclusivo de Google. En Silicon Valley, sede de varias de las más importantes empresas tecnológicas del mundo, una encuesta del 2016 reportó que 60 por ciento de las mujeres entrevistadas reportaron haber sufrido avances sexuales indeseados.







Además, 87 por ciento dijo que había escuchado comentarios degradantes de sus compañeros de trabajo, y casi 40 por ciento de quienes habían sido acosadas guardaron silencio por temor a dañar sus carreras, indica la encuesta "Elephant in the Valley", recordada por la BBC.