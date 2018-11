¿Qué pueden hacer los militares de EU en la frontera y qué no?

El presidente de Estados Unidos lanzó la advertencia en Twitter: "¡Esta es una invasión de nuestro país y nuestros militares los están esperando!", publicó El Universal.



El mensaje era para las caravanas de migrantes que caminan desde Centroamérica, muchos de ellos ya en territorio de México, hacia la frontera con Estados Unidos.



Unas horas después del mensaje de Trump, el Pentágono anunció que 5 mil 200 efectivos del ejército de Estados Unidos llegarán esta semana a bases de la frontera para el "endurecimiento" de la seguridad de la zona.



Se trata de la mayor movilización de tropas en activo -entrenadas para la guerra- que se haya realizado en territorio de Estados Unidos en décadas, según medios locales.



Los presidentes Barack Obama y George W. Bush habían enviado a la frontera solo a la Guardia Nacional, que no son tropas activas.



Junto con las tropas, el Pentágono prevé desplegar helicópteros militares, vallas de hormigón y alambre de púas que apoyarán a los agentes migratorios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).



¿Pero qué tanto podrán hacer los militares en la frontera, muchos de ellos con sus respectivas armas de cargo?



Funcionarios de Estados Unidos han delineado el plan que tienen para las fuerzas militares.



¿Qué sí pueden (y prometen) hacer?



El jefe del Comando Norte del ejército de Estados Unidos, Terrence J. O'Shaughnessy, explicó el lunes que los 5 mil 200 militares llegarán a la frontera con México para el final de esta semana.



Se sumarán a 2.092 miembros del a Guardia Nacional que ya están desplegados y otros mil agentes de CBP que están preparados para participar en el plan.



El objetivo principal es el "endurecimiento y aseguramiento" de la frontera en el estado de Texas, pero también en Arizona y California, indicó O'Shaughnessy.



Estados Unidos y México comparten una frontera de 3 mil 200 km y casi la mitad corresponde al territorio de Texas, estado por el que muchos de los migrantes indocumentados han cruzado durante décadas.



Texas ocupa la mayor parte de la frontera de Estados Unidos con México y es el estado con menor extensión de muro fronterizo de los existentes.



O'Shaughnessy detalló que en la Operación Patriota Fiel participan tres batallones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, así como efectivos especializados en aviación, tratamiento médico y logística.



También habrá helicópteros Blackhawk con visión nocturna y sensores de movimiento con capacidades similares a los usados en zonas de guerra, así como aviones de carga C-130 y C-17.



El jefe del Comando Norte dijo que trabajarán junto a agentes migratorios para "impedir o bloquear cruces ilegales, mantener la logística de la situación y aplicar la ley apropiadoramente".



Además, el Pentágono también hará uso de la policía militar.



¿Qué no pueden hacer?



Cuestionado por la prensa el lunes, el general O'Shaughnessy dijo que los militares de tropas que tienen asignadas armas "se están desplegando con armas".



Pero la Ley Posse Comitatus (de 1978) prohíbe que los militares realicen acciones que corresponden a las fuerzas del orden civiles, como la detención o procesamiento de migrantes.



Los militares no podrían entonces participar activamente en la detención de migrantes ni hacer uso de sus armas.