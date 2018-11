Reclutaba a jovencitas en colegio marroquí para prostituirlas

Rabat.- Una celadora de un instituto público marroquí "reclutaba" a alumnas menores de edad para prostituirlas con hombres adultos durante el horario escolar, por lo que está siendo juzgada en un tribunal de Casablanca por los hechos.



Según dijeron a EFE fuentes de la organización contra la pederastia "Touche pas à mon enfant" (No toques a mi hijo), hay siete víctimas adolescentes, todas de 17 años, pero solamente dos de ellas han dado el paso de presentar la denuncia, mientras que las familias de las otras cinco han desistido para proteger su reputación.



La celadora, ahora acusada de proxenetismo, trabajaba en el Instituto Tarek ibn Zyad en el barrio popular de Hay Hassani de Casablanca, aunque no tenía un contrato en regla y por consiguiente no era una funcionaria ministerial.



Según los testimonios de las víctimas, las actividades de proxenetismo han durado cerca de un año, pero solo la celadora ha sido por el momento detenida, mientras se investiga si hay más implicados.



La celadora, que tiene entre sus funciones controlar las entradas y salidas de los alumnos de los institutos, cubría las ausencias de las chicas elegidas en horario lectivo, y las "invitaba" a participar en "fiestas" con hombres adultos donde había intercambios sexuales y consumo de alcohol.



La ONG considera que los hechos pueden ser calificados de "trata de personas" por la implicación de un adulto que tiene una cierta autoridad sobre las menores, lo que podría acarrear a la celadora una condena de hasta diez años de cárcel.