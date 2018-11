Si migrantes lanzan piedras responderemos con disparos: Trump

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que las tropas desplegadas en la frontera podrán abrir fuego en caso de que ser atacados "con una piedra" por los miembros de la caravana procedente de Honduras, tal y como, según dijo, hicieron al entrar en México, publicó El Universal.



"Si alguien lanza piedras o rocas -como hicieron en México- se les podrá disparar, porque si te dan con una piedra en la cara...", dijo Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca.



El mandatario volvió a insistir en que al entrar en México, los miembros de la caravana "pasaron por encima" a la policía de ese país e incluso hirieron a militares que habían acudido a la frontera para impedir la entrada de los migrantes.



Insistió en que las caravanas de migrantes provenientes de Honduras que cruzan México hacia Estados Unidos no entrarán en el país y que sus integrantes no son "solicitantes de asilo legítimos".



"A esta caravana ilegal no se le permitirá la entrada", aseveró el mandatario en rueda de prensa, en la que también señaló que estos migrantes no son "solicitantes de asilo legítimos".



El presidente realizó estas declaraciones en un mensaje al país ante un grupo de periodistas en la Casa Blanca en vísperas de las elecciones legislativas del próximo martes y ante el acercamiento de las caravanas de inmigrantes a la frontera con México.