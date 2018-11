Video: Maestras tenían un 'club de pelea' en kínder

St. Louis — Un instituto preescolar de St. Louis está bajo investigación desde que apareció un video en que los niños se toman a puñetazos en lo que parece ser un club de box organizado por dos maestras.



La televisora KTVI obtuvo un video filmado en el instituto Adventure Learning Center en diciembre de 2016. Muestra a varoncitos provistos de enormes guantes de box verdes del Increíble Hulk que se toman a golpes, incluso a la cabeza. En determinado momento, una maestra se pone a saltar de la emoción.



La única persona que aparece para tratar de separar a los peleadores es otro niño.



La policía y los inspectores estatales iniciaron una investigación. Las dos maestras fueron despedidas, pero no se presentaron cargos y la institución pudo seguir funcionando.



Las madres de dos niños iniciaron una demanda que irá a juicio en diciembre.



Las llamadas telefónicas al preescolar el miércoles no recibieron respuesta. Una mujer que recibió la llamada en otra sucursal de la zona se negó a hacer declaraciones.



El video fue filmado por un niño de 10 años, hermano de uno de los participantes, que estaba en otra sala. Envió el video a su madre, quien llamó al director. Éste detuvo las peleas y despidió a las maestras.



Las cámaras del instituto captaron más de 30 minutos de peleas, informó KTVI.



La fiscalía se negó a presentar cargos. Según una declaración el miércoles, los supervisores adultos mostraron falta de juicio, pero “las pruebas son insuficientes para demostrar más allá de una duda razonable de que se violaron leyes”. La vocera Susan Ryan dijo que no hay pruebas de que los niños sufrieran lesiones.



Pero en una demanda iniciada en enero, una de las madres dijo que su hijo “sigue padeciendo lesiones en el cuerpo y angustia mental”.