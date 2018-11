Visitará Kim Jong Un pronto a Surcorea, anuncia Moon

Seúl.- El líder norcoreano Kim Jong Un visitará "pronto" a Corea del Sur como parte de una serie de gestiones diplomáticas dirigidas a eliminar el programa de armas nucleares de Pyongyang, anunció el jueves el presidente surcoreano.



El mandatario, Moon Jae-in, dijo en un discurso en el parlamento que una segunda cumbre EEUU-Corea del Norte "está cerca" y que se espera que el presidente chino Xi Jinping visite pronto Corea del Norte. Moon dijo además que espera que Kim visite Rusia y que el líder norcoreano pudiera reunirse con el primer ministro japonés Shinzo Abe.



Moon ha dicho que Kim le dijo que visitaría Seúl este año cuando ambos líderes se reunieron en Pyongyang en septiembre.



La presidencia de Corea del Sur dijo que no tenía nada que añadir al discurso de Moon sobre el viaje de Kim. Sus comentarios se correspondieron con declaraciones previas, dijo. Los comentarios indican que Moon está decidido a seguir usando la diplomacia para resolver el asunto nuclear.



"Ahora, sobre la base de una firme confianza mutua, Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos lograrán una desnuclearización completa y una paz duradera en la Península Coreana", dijo Moon. "Es una oportunidad que ha llegado como un milagro. Algo que no debemos desaprovechar nunca".



Los prospectos de una segunda cumbre entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump mejoraron luego que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo hizo su cuarta visita a Corea del Norte en octubre. Pero no ha habido nuevos progresos. Funcionarios estadounidenses dijeron recientemente que esa segunda cumbre Trump-Kim muy probablemente ocurriría el año próximo. Algunos expertos han expresado dudas sobre si el viaje de Kim a Seúl ocurrirá en diciembre.



Moon, un liberal que asumió la presidencia el año pasado, favorece una solución negociada a las tensiones de décadas sobre las ambiciones nucleares norcoreanas.