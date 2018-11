Confirman dos muertos y cuatro lesionados tras tiroteo en Florida

"Toda la evidencia indica que se trata del acto de una sola persona"





Dos personas murieron y otras cuatro se hallan en "condición crítica" tras un tiroteo ocurrido hoy en un estudio de yoga en Tallahassee, capital de, informó la Policía local.Según informó el jefe de la Policía, Michael DeLeo,, ocurrido sobre las 05:30 hora local (21:30 GMT).En una breve declaración a los periodistas en el lugar de los hechos, DeLeo señaló queLos otros se encuentran ingresados en "condición crítica" y los efectivos se encuentran en el proceso de informar a sus familiares."Toda la evidencia indica que se trata del acto de una sola persona" y que actualmente no hay "amenaza inmediata" en la zona, agregó el jefe policial, quien no dio cuenta de las posibles motivaciones delPoco antes, Alison Faris, una portavoz del municipio, dio a conocer que, según recogió el diario local Tallahassee Democrat.A raíz del ataque, ocurrido en un estudio de yoga ubicado en el piso superior de un pequeño inmueble comercial de dos plantas, el alcalde de la ciudad, el demócrata Andrew Gillum, quien se halla en carrera electoral por la Gobernación estatal, suspendió su campaña y felicitó la "rápida respuesta" de las fuerzas de seguridad locales."Ningún acto de violencia armada es aceptable", escribió Gillum en su cuenta de Twitter, en la que informó que retornaba a la capital de Florida.Al momento del hecho, once personas estaban anotadas como asistentes a la clase que se dictaba en ese momento.