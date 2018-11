Aprende a perdonar y disculparte

A veces, cada quien puede ser su peor enemigo. ¿Cuántas veces te has juzgado, reprochado o lastimado por algo que hiciste o que no hiciste? ¿Y cuántas te has sentido culpable por equivocarte?







Perdonarse a uno mismo es una práctica que promueve la salud mental, el bienestar y el autocuidado , pues resulta fundamental para seguir adelante y no estancarse en el pasado.