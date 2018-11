Calculan que sólo llegará el 20% de centroamericanos a EU

Washington— Sólo 20 por ciento de las alrededor de las aproximadamente 7 mil personas que forman parte de las caravanas de migrantes centroamericanos lograrán llegar a la frontera de México con Estados Unidos.



Así lo afirmó un documento de planeación preparado por el Ejército Norte -una de las formaciones claves que componen el Comando Norte-, en el que da detalles de la ‘Operación Patriota Fiel’, que incluye el envío de 5 mil 200 soldados a la frontera por parte de la Administración del Presidente Donald Trump.



"Basados en tendencias históricas, se puede evaluar que sólo un pequeño porcentaje de los migrantes probablemente llegarán la frontera (de EU)", arrojó el escrito titulado "JFLCC Threat Working Group (Operación Patriota Fiel)", filtrado a Newsweek.



El documento contabilizó cuatro caravanas, compuestas en un 60 por ciento por migrantes hondureños y, el resto, procedentes en su mayoría de Guatemala, El Salvador y Nicaragua.



El archivo, fechado el 27 de octubre, aseguró que, desde Chiapas -la posición en la que se encontraban los centroamericanos en esa fecha- la primera caravana tardaría 15 días en llegar a Matamoros (Tamaulipas), 28 días a Nogales (Sonora) y 30 días a Tijuana, en Baja California.



Contemplados como personal de apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y sin autoridad para involucrarse en control migratorio directo, las tropas estadounidenses estarían contemplando al menos dos escenarios.



El primero, considerado como el más probable, incluye que la caravana migrante se debilite y que no exista ningún tipo de infiltración terrorista, como afirmó Trump sin aportar pruebas.



El segundo se basa en un crecimiento de las personas que quieren llegar a Estados Unidos y que, con ellas, viajen sujetos peligrosos que pueden poner en peligro la seguridad del país.



Sin embargo, el Ejército Norte advirtió de la amenaza que podrían representar 200 estadounidenses de milicias privadas que se han movilizado ya a la frontera con México en calidad de "patrullas ciudadanas".



"Se han reportado incidentes de milicias no reguladas robando equipo de la Guardia Nacional durante sus despliegues", aseguró el documento.



Asimismo, incluyó la posibilidad de que ocurran protestas en apoyo a los migrantes.



La historia de la primera caravana, llegada en abril a Tijuana, mostró que la mayor parte de los migrantes buscaban acudir a los puertos de entrada legales para solicitar asilo. Al igual que en el caso anterior, no se prevé que los migrantes crucen la frontera de forma ilegal.