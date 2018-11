Corea del Norte amenaza con revivir plan nuclear si EU no quita 'castigos'

Corea del Norte.- El gobierno de Corea del Norte amenazó con reactivar su sistema nuclear y fortalecer su arsenal nuclear en caso de que Estados Unidos no levante las sanciones económicas que tienen contra el país asiático.



Este amago se da cuando los avances para encontrar una solución al conflicto con Pyongyang registraban avances significativos.



La declaración se da cuando el grupo de análisis estadunidense 38 North, que da seguimiento a la información sobre Corea del Norte, reportó que la planta que utiliza el régimen de Pyongyang para producir uranio enriquecido sigue en funcionamiento.



El texto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo en medio de una sensación de inquietud entre Washington y Seúl por el uso de las sanciones para presionar al Norte a renunciar a su programa nuclear.



El ministerio manifestó que Corea del Norte podría recuperar su política "pyongjin" de avanzar simultáneamente su fuerza nuclear y el desarrollo económico si Estados Unidos no cambia su postura.



El Norte no llegó a amenazar con abandonar las negociaciones nucleares en curso con los Estados Unidos, pero acusó a Washington de descarrilar los compromisos asumidos por el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump en su cumbre en Singapur



En una entrevista con Sean Hannity, de Fox News, el secretario de Estado Mike Pompeo, reveló que planea hablar la próxima semana con su homólogo norcoreano, aparentemente refiriéndose al funcionario norcoreano Kim Yong Chol.



Pompeo no proporcionó el lugar y la fecha de la reunión, que probablemente se centrará en persuadir a Corea del Norte para que tome medidas más firmes hacia la desnuclearización y establezca una segunda cumbre entre Trump y Kim.





Queda mucho trabajo, pero confío en que mantendremos la presión económica hasta que el líder Kim cumpla con el compromiso que asumió con el presidente Trump en junio en Singapur", señaló Pompeo.





Reunión Donald Trump - Kim jong un

La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, publicada bajo el nombre del director del Instituto de Estudios Americanos del ministerio, sostuvo que "la mejora de las relaciones y las sanciones es incompatible".Estados Unidos cree que sus repetidas sanciones y presiones conducen a la desnuclearización. "No podemos evitar reírnos ante una idea tan tonta", indicó.El ministerio describió el levantamiento de las sanciones lideradas por Estados Unidos como una acción correspondiente a las "medidas proactivas y de buena voluntad" del Norte, en referencia a la suspensión de pruebas de misiles balísticos intercontinentales y nucleares, además del cierre de un campo de pruebas nucleares.Después de una serie de pruebas nucleares y de misiles el año pasado, Kim cambió a la diplomacia cuando se reunió conen Singapur, ademas ha efectuado tres cumbres con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.Sin embargo, el Norte insiste que las sanciones deben levantarse antes de cualquier progreso en las conversaciones nucleares, a lo que se opone en forma rotunda el gobierno de la Casa Blanca.La declaración del viernes marcó la primera vez que el Norte apuntó que podría reanudar las pruebas de armas y otras actividades de desarrollo, ya que Kim señaló una nueva política de estado en abril.Según 38 North, un examen de las imágenes satelitales comerciales a partir de 2016 de la planta piloto de uranio concentrado de Pyongsan, una de las dos instalaciones de concentrado de este mineral más grandes de Corea del Norte, sugiere que esta instalación ha continuado funcionando hasta el presente.Un futuro acuerdo de desnuclearización requerirá que Corea del Norte no adquiera uranio natural, un material clave en el proceso para producir uranio altamente enriquecido para el programa de armas nucleares.Las imágenes también muestran que ha habido un crecimiento significativo en el volumen de pilas de desperdicios mineros y la acumulación de estos mismos en el estanque de relaves desde 2016, lo que indica actividades continuas de minería, molienda y concentración.En agosto pasado, un reporte elaborado por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reveló que Corea del Norte no ha interrumpido su programa nuclear y sigue trabajando en el desarrollo de nuevos misiles en clara violación a las sanciones de la ONU.El reporte también indicó que Pyongyang ha estado tratando de vender armas en el exterior y aumentado sustancialmente la práctica de trasegar productos petroleros en alta mar de forma ilegal para burlar esas sanciones.