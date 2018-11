Pese a amenazas de Trump, EU sigue ayudando a Centroamérica

Washington.- El presidente Trump sigue amenazando con dejar de entregar cientos de millones de dólares anuales de ayuda a los tres países centroamericanos, cuyos migrantes y refugiados están tratando de llegar a la frontera de Estados Unidos, de acuerdo al jefe de la agencia de Ayuda Extranjera Estadounidense.



La falta de un llamado a la acción genera dudas sobre si Trump pretende realmente castigar a los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, por no detener a los migrantes o si sus declaraciones son sólo una fanfarronada política.



Debido a que el control republicano de la Cámara está en peligro en las elecciones de medio término que se efectuarán el martes, el presidente aumentó sus mensajes anti-inmigrantes para atraer a los votantes.



“Es verdad que la Casa Blanca siempre está vigilando muy de cerca toda la ayuda que se otorga a esos tres países”, comentó Mark Green, ex embajador y congresista republicano de Wisconsin. “Francamente, eso no inusual. Constantemente estamos examinando y re-examinando nuestros programas de ayuda”.



Green también señaló que existe un movimiento de refugiados en Venezuela, debido a la crisis de proporciones históricas que existe en ese país y que la agencia está tratando de solucionar.



Estados Unidos ha anunciado en varias ocasiones en este año que le otorgará decenas de millones de dólares de ayuda a los vecinos de Venezuela --- particularmente a Colombia --- para ayudar a los refugiados. En total, más de 96 millones de dólares, principalmente en comida y ayuda médica, han sido destinados a esas medidas.



A mediados de octubre, un barco hospital de la Marina, el Comfort, realizó un despliegue de cuatro meses a Latinoamérica para ayudar a los refugiados venezolanos.



Trump ha hecho de Venezuela un tema de campaña, argumentando falsamente que los demócratas desean establecer políticas socialistas como las que han afectado la economía venezolana.



Sin embargo, en las últimas semanas, ha hecho mucho más grande el problema de los migrantes y refugiados centroamericanos, describiendo el lento avance de la caravana como una “invasión a nuestro país”.



Durante los mítines de campaña y en Twitter, el presidente ha satanizado consistentemente a ese grupo. Aunque la caravana, que aumentó a 7 mil personas en cierto momento, ha disminuido mientras continúa si viaje hacia el norte.



Sólo un pequeño número se espera que llegue a la frontera entre Estados Unidos y México, aunque Trump amenazó con enviar unas 15 mil tropas.



Sin embargo, también hay que hacer notar que en algunas ocasiones Estados Unidos ha eliminado la ayuda o ha amenazado con hacerlo a países o poblaciones como una manera de ganar ventaja en las negociaciones políticas.



Por ejemplo, el Departamento de Estado prohibió toda la ayuda humanitaria a Corea del Norte durante las negociaciones del programa nuclear de Pyongyang.



También dejó de ayudar a los palestinos en este año, argumentando que se rehusaron a negociar con Estados Unidos y con Israel.



Sin embargo, Green aseguró que “Nuestro trabajo es una vibrante herramienta en la política exterior de Estados Unidos. La ayuda extranjera siempre le sirve a los intereses estadounidenses”.