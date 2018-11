Decapita a su vecina de 13 años tras rechazarlo como novio

Ciudad de México- Como bien sabes, crímenes horribles tristemente ocurren cada minuto alrededor del mundo, desde ataques sin razón hasta homicidios premeditados.



Recientemente se dio a conocer que al sur de la India, en una aldea ubicada en el estado de Tamil Nadu, una adolescente de 13 años fue decapitada por su vecino de 27.



De acuerdo con información del portal News18, el hombre se enfureció porque la menor lo rechazó como novio.



The Hindu reveló que Dinesh Kumar fue a la casa de la pequeña y atacó a la madre hasta que perdió la conciencia, posteriormente decapitó a la chica con una hoz.



Como si eso no fuera suficientemente horroroso, se llevó la cabeza y la tiró en una calle cercana. Poco después, se entregó a la Policía local.



Después de decapitar a mi hija, Dinesh Kumar fue con su esposa y su cuñado a la estación de policía para confesar lo ocurrido, lo que indica que los tres sabían que del homicidio. Sin embargo, las autoridades no han arrestado a los otros dos", dijo el padre de la víctima.



Las autoridades indican que Kumar, que actualmente se encuentra detenido, no sufre problemas mentales.



En el pasado la familia había presentado una demanda que acusaba al hombre de conductas sexuales indebidas hacia la menor, pero nunca se tomó en serio la situación.