Elección en EU: Demócratas van a la cabeza en preferencias para el Congreso

Estados Unidos- Rumbo a las cruciales elecciones legislativas del martes, los demócratas mantienen su ventaja en la batalla por el Congreso, pero los republicanos podrían beneficiarse con las evaluaciones cada vez más positivas respecto a la economía y el duro enfoque del presidente Trump en la inmigración y la seguridad fronteriza, de acuerdo con el nuevo sondeo nacional efectuado por el Washington Post y por el noticiero televisivo ABC News.



En la encuesta se determinó que los electores prefieren a los candidatos demócratas a la Cámara Baja por sobre los republicanos por diferencia de 50 contra 43 por ciento. Lo anterior representa una ligera baja respecto al mes pasado, cuando los demócratas iban arriba por 11 puntos en la contienda congresista, y una caída mayor a comparación de agosto, cuando gozaban de ventaja por 14 puntos.



Los demócratas también encabezan 51-44 las preferencias entre los probables electores que el Post identificó. Dicho margen de siete puntos coloca a los demócratas aproximadamente dentro del rango que se cree necesitarán en las votaciones nacionales por el Congreso a fin de arrebatarles la mayoría a los republicanos, con base en cálculos de campañas previas realizadas a mitad del mandato presidencial.



Sin embargo, no existe forma alguna de aplicar las cifras nacionales en la competencia distrito por distrito que terminará decidiendo quién controla en enero la Cámara Baja. Los sondeos públicos y particulares efectuados por candidatos, comités de partidos políticos, los medios y demás instancias muestran numerosas contiendas ubicadas dentro del margen de error.



Los candidatos republicanos en los distritos congresistas reñidos, casi el 33 por ciento de los cuales respaldaron en el 2016 a Hillary Clinton, corren peligro de ser arrastrados por la escasa popularidad del Presidente. Por lo general los mandatarios con índices de aprobación tan bajos como los de Trump han sufrido derrotas considerables en las elecciones celebradas a mitad de su gobierno. Pero el Presidente ha demostrado que con él no siempre se aplican las referencias estadísticas históricas.



El índice de aprobación de Trump entre todos los adultos se mantiene en el 40 por ciento.



Pero las elecciones también tienden a reflejar las posturas en torno a la economía, representando la del martes una prueba en torno a la tensión entre las percepciones sobre el Presidente y las percepciones acerca de la economía. Pocas veces como ahora ha habido una distancia mayor entre la economía y la popularidad de algún mandatario.



Trump ha utilizado las últimas semanas para machacar la inmigración más que cualquier otro tema, al parecer aumentando la importancia del mismo a los ojos de los electores de su partido con vistas a la votación del martes. Desde la encuesta Post-ABC New de hace tres semanas, la proporción de republicanos que dicen que la inmigración es “uno de los temas más importantes” al votar ha crecido del 14 al 21 por ciento. El porcentaje de demócratas que consideran tema primordial a la inmigración bajó del 23 al 11 por ciento.



Cuando se preguntó a todos los electores en cuál partido confían más para abordar la inmigración, los demócratas obtuvieron una preferencia ligeramente mayor con 12 puntos al elegir al candidato congresista genérico, si bien la brecha del presente grupo es floja debido a su gran margen de error. Entre quienes dicen que la seguridad fronteriza es uno de los temas más importantes, los republicanos tienen 42 puntos de ventaja sobre los demócratas en el voto por el Congreso.



El sondeo Post-ABC se efectuó vía telefónica entre el 29 de octubre y el 1º de noviembre entre una muestra nacional de mil 255 adultos elegidos al azar.