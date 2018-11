Elecciones EU: Voto hispano podría ser crucial en las elecciones legislativas

La lección política más perdurable que Belia Lagunas transmitió a sus hijas tal vez fue una muy sencilla.



“En cuanto se hizo ciudadana fue a votar”, recuerda su hija Amanda Alvarado, de 32 años, quien se crio en Whittier, California. “Era lo primero que quería hacer”, publicó los Angeles Times.



Al acudir a las urnas, Lagunas llevaba a sus dos hijas. Cuando Alvarado cumplió los 18, votó por primera vez y nunca ha dado marcha atrás.



Los electores como Alvarado son muy valiosos. Conforman un porcentaje relativamente reducido de los electores hispanos que califican para emitir su sufragio y lo hacen. Dichas cifras son más bajas en las elecciones cuando no se elige presidente, como la del martes.



Pero resulta difícil imaginar otras elecciones legislativas de la historia reciente en las cuales tanto el presidente como los republicanos y los demócratas estén hablando como si Estados Unidos se encontrara ante una situación de vida o muerte. En tal escenario, los hispanos como Alvarado se disponen a desempeñar un papel crucial en varias contiendas clave alrededor del país —voten o no.



Según la mayoría de los indicios, los hispanos que desean dar un golpe político a los republicanos —y por lo tanto al presidente Trump— tienen muchos incentivos. El mandatario ha descrito de manera muy poco amable a los hispanos, desde fomentar temores a la caravana migrante centroamericana hasta tuitear acerca de delitos cometidos por inmigrantes ilegales en el país.



La acusación de que Trump ha estado zarandeando a los hispanos se transmitió en un reciente video de campaña en el cual se pedía a los hispanos votar y poner fin a las “trumpadas”.



Hay 29 millones de hispanos que pueden votar en las elecciones legislativas del presente año, representando el 13 por ciento de todos los electores que califican. El crecimiento se debe a los hispanos jóvenes nacidos en Estados Unidos que están llegando a la mayoría de edad. Aproximadamente el 44 por ciento de los hispanos que pueden votar tienen entre 18 y 35 años.



Pero la relativa juventud del electorado hispano también es lo que los expertos dicen contribuye a su baja presencia en las urnas.



Marilú Guevara, directora ejecutiva de la Liga de Electoras, dijo que involucrar a los hispanos jóvenes es de suma importancia.



“Nosotros hacemos este trabajo entre elecciones y durante época de elecciones, especialmente con la gente joven, porque creemos que tal vez sus padres no hayan acostumbrado votar y no se los inculcaron”, señaló. “Quizá no sea costumbre en su casa, así que alguien necesita decirles lo importante que es porque, de otra manera, la apatía se perpetúa por generaciones”.



Sonja Díaz, directora de la Iniciativa de Políticas y Política Hispanas de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que si bien el deber de aumentar la participación de los electores hispanos recae en los grupos cívicos y en familiares, también los candidatos y partidos políticos tienen que invertir en motivar a dichos electores.



En el curso de los dos últimos años, grupos políticos, organizaciones sin fines de lucro, preparatorias y universidades también han estado involucrando más a los hispanos en un intento por elevar la participación en las urnas.