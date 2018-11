Nutre Trump a grupos supremacistas en internet

Nueva York.- Los grupos supremacistas y de extrema derecha de Estados Unidos en internet han sido alimentados por el discurso de del presidente Donald Trump en las últimas semanas con mensajes como el rechazo a los inmigrantes en sus llamados a votar por los candidatos del Partido Republicano en las próximas elecciones intermedias.



El miércoles pasado, minutos después de que el mandatario publicara un anuncio de campaña acusando a los demócratas de inundar el país con inmigrantes indocumentados asesinos, grupos supremacistas estallaron en celebración dentro de varios foros en línea.



"Me encanta. Deberíamos estar haciendo videos como este", escribió un usuario con nombre ficticio.



Asimismo, otros aplaudieron el anuncio con un video de 2015 sobre los peligros de la migración europea que recibió elogios por parte de grupos neonazis y nacionalistas blancos, mismo que fue ampliamente condenado por grupos antiodio.



Las publicaciones, las cuales aparecieron en el foro de política de 4chan, un sitio de mensajes en línea conocido por albergar mensajes de odio, se han vuelto cada vez más frecuentes.



En internet, activistas republicanos han aplaudido cuando el presidente estadounidense sugirió que el multimillonario George Soros podría estar financiando en secreto la caravana migrante de centroamericanos, referencia a una teoría de conspiración antisemita promovida por neonazis y grupos supremacistas durante años.



Asimismo, los seguidores del Mandatario celebraron cuando el republicano comenzó a manifestar temores de turbas violentas y enojadas por parte de izquierdistas, otra iniciativa alentada por la extrema derecha.



Los grupos de ultraderecha también han encontrado inspiración en la retórica de Donald Trump, incluida su preocupación por un conflicto de derechos en regiones de granjeros blancos en Sudáfrica, además de sus referencias a los migrantes que buscan asilo como invasores.



"La mayoría de estas conspiraciones no son nuevas para nosotros", indicó Oren Segal, director del Centro de Extremismo de la Liga Antidifamación.



"He visto a supremacistas y extremistas blancos hablar sobre estas ideas antisemitas y racistas durante años. Pero siempre eran aislados. Ahora, no sabes dónde comienza la corriente principal y dónde termina la franja", añadió.



Desde las elecciones de 2016, dichas comunidades de extrema derecha han entrado en una especie de diálogo imaginado con el Presidente.



Los grupos de nacionalistas y supremacistas crean y diseminan frases e imágenes para celebrar las noticias sobre los discursos del Presidente, incluyendo etiquetas como "nuestro muchacho".



"Hay un círculo de retroalimentación entre las referencias en Twitter de Donald Trump y los movimientos extremistas de derecha", señala Sophie Bjork-James, profesora de antropología en la Universidad de Vanderbilt que ha estudiado extremismo de extrema derecha.



"No todos apoyan a Trump, pero su lenguaje les da ideas que luego circulan en línea en los espacios extremistas de las redes sociales", señala.



Los extremistas de derecha, una categoría general para una constelación desordenada de neonazis, nacionalistas blancos, criptofascistas, supremacistas, nihilistas y trolls que buscan atención, varían ampliamente en estilo e ideología.



Algunos se reúnen de manera vistosa. en foros como 4chan y Reddit, así como en plataformas públicas como Gab, la red social similar a Twitter utilizada por el atacante de la sinagoga de Pittsburgh.



Otros se comunican en canales privados en Discord, una plataforma de conversaciones o sobre aplicaciones de mensajería encriptadas como Telegram o Wire, donde algunos son fervientes partidarios de Donald Trump, mientras que otros se oponen a él porque no es lo suficientemente radical.