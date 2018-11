Redes estallan contra YouTuber por congelar una serpiente viva con nitrógeno

Cuando se trata de tener visitas y ganar más dinero, muchos YouTubers suelen apostar por subir contenido controversial o muy arriesgado, el cual puede llegar a causar indignación en los internautas.Este fue el caso del canal de YouTube Garramundo, el cual fue denunciado en redes por maltrato animal al haber congelado viva a una serpiente metiendo su cabeza a nitrógeno líquido, para después ‘tratar de revivirla’.El YouTuber de Estados Unidos señaló que vive en El Paso, Texas, un lugar ‘lleno de serpientes que suelen morder a sus familiares’. Señaló que eligió hacer el ‘experimento’ con la serpiente, pues ahí no las quieren ‘porque pueden picarle a alguien, son peligrosas. No es que seamos malos con los animales. Simplemente no son de agrado las víboras aquí; no son bienvenidas, y cuando vemos una la tenemos que matar porque se reproducen’.El experimento simplemente consistió en saber si se puede matar una víbora de esa manera: ‘En lugar de matarla con una pala y cortarle la cabeza, dije: ¿Qué tal si la metemos al nitrógeno líquido, sólo su cabeza? ¿Qué pasara? ¿Se morirá, se volverá a ir? (…) ¿Fingirá que está muerta?’.El video generó mucho enojo, pues los internautas coincidieron en que esa no era razón para congelarla de tal manera, pues los animales no tienen conciencia de bondad o maldad, sino únicamente instinto.Después de meter la cabeza de la serpiente en el nitrógeno líquido, dejó de moverse y entonces el hombre dijo: ‘Está totalmente congelada, no sabemos si está muerta o viva, sabemos que la congelamos (…) no sé si se murió o ya no se murió. Al parecer está congelada. ¿Qué piensan? ¿Se moriría? (…) No sabemos qué puede pasar. ¡Ah, mira, está moviendo la cola!’.Asimismo, el hombre juega a asustar a las personas que se encuentran con él jaloneando al animal inerte hacia ellos, simulando aventarla. Además, golpea la cabeza de la serpiente en la mesa para demostrar que está congelada y dura.El experimento es observado en todo momento por la hija del YouTuber, hecho que también generó críticas.El YouTuber finalmente dejó a la serpiente en la mesa para que se descongelara y ver qué sucedía. Evidentemente, la serpiente murióy así terminó el video, sin conclusión alguna o enseñanza.