Van civiles de EU armados a frontera con México

Texas.- Grupos de civiles armados y los llamados vigilantes de la frontera atienden el llamado en las advertencias del Presidente Donald Trump sobre las amenazas a la seguridad ante la próxima llegada de la caravana migrante que busca pedir asilo en Estados Unidos, informó el periódico The Washington Post.



"Observaremos e informaremos, y ofreceremos ayuda de cualquier manera que podamos", indicó Shannon McGauley, un agente de fianzas en los suburbios de Dallas que funge como presidente del grupo Minutemen, en Texas, quien se alista para salir hacia el Río Grande en los próximos días.



"Ya nos hemos probado a nosotros mismos, y lo haremos de nuevo", añadió.



The Washington Post señala que los grupos acuden a la frontera con refrigeradores y carpas, además de que preparan sus rifles y aviones no tripulados, con planes de formar sus propias caravanas para defender la frontera estadounidense.



McGauley y otros han respondido al llamado del Mandatario estadounidense para restablecer el orden y defender al país contra lo que Trump ha llamado una invasión, mientras miles de migrantes centroamericanos avanzan lentamente a través del sur de México hacia la frontera con Estados Unidos.



El Presidente estadounidense ha insistido en que desconocidos de Medio Oriente, luchadores muy duros y una gran cantidad de delincuentes violentos viajan entre las mujeres, los niños y las familias que se dirigen al norte a pie.



El grupo conocido como Minutemen de Texas, según McGauley, tiene alrededor de 100 voluntarios en camino al Río Grande que buscan ayudar a detener a los migrantes que atraviesen la frontera de manera irregular, señala el Post.



"No puedo ponerle un número", señaló el presidente de la organización al diario estadounidense.



"Mi teléfono ha estado sonando sin parar durante los últimos siete días. Tienes otras milicias, y esposos y esposas, gente que viene de Oregon, Indiana. Incluso tenemos dos de Canadá", afirmó.



Asimismo, cuando se le cuestionó si su grupo planeaba desplegarse con armas, el líder respondió con una sonrisa.



"Esto es Texas, hombre".



En contraste, a medida que la atención se centra en una caravana de migrantes que se mueve hacia el norte a través de México, varias comunidades en Texas a lo largo de la frontera luchan por ayudar a cientos de familias centroamericanas que ya llegan cada semana.



"Esta es la tercera oleada (de migrantes) que hemos visto en los últimos tres años. Claramente, es el aumento más alto, el más grande que hemos visto ", señaló a The Washington Post Rubén García, fundador y director ejecutivo de Annunciation House, organización sin fines de lucro de El Paso que se ha ocupado de los migrantes durante 40 años.



En el puente Paso del Norte que conecta El Paso con Ciudad Juárez, México, cientos de padres e hijos centroamericanos acampan cada noche, esperando la oportunidad de solicitar asilo en el puerto de entrada.



Asimismo, cientos de familias más cruzan entre puertos, solicitando asilo luego de ser detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.



Las familias migrantes son detenidas inicialmente en celdas de detención en el puente o en las estaciones de la Patrulla Fronteriza.



Construidas para alojar a las personas durante unas pocas horas para su procesamiento, las celdas de retención se han utilizado en las últimas semanas para albergar a 20 o más personas a la vez durante hasta tres días, señala el Post.