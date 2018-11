Arranca selección del jurado por juicio vs El Chapo

Nueva York.- Antes de llegar a la selección de jurado este lunes, los posibles miembros del panel respondieron un largo cuestionario que podría haberlos detenido, publicó CNN.



"El caso por el que usted ha sido requerido está relacionado con el acusado JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, también conocido como 'El Chapo'", dice la pregunta 48. "¿Ha leído, visto o escuchado algo sobre el acusado, el caso o la gente involucrada?".



Sería difícil no haberlo hecho.



"En cierta forma, este caso no tiene precedentes; la atención que ha atraído ha sido extraordinaria", escribió el juez Brian Cogan de la Corte de Distrito de Brooklyn en una sentencia contra una nueva demora en el juicio.



Todo es extraordinario en el caso largamente esperado contra un acusado alguna vez considerado como el narcotraficante más poderoso del mundo.



"No hay muchos casos en los que las acusaciones hayan sido adaptadas en populares producciones de televisión y podcasts antes de que comenzara el juicio", escribió Cogan.



Ese será uno de los principales desafíos cuando la selección del jurado comience este lunes.



"Hay muchos puntos sensibles donde es probable que los miembros del jurado sean excusados por una causa que va más allá de un 'Sí, esto suena como un asunto largo y desagradable'", dijo Paula Hannaford-Agor, directora del Centro para Estudios del Jurado en el Centro Nacional para las Cortes Estatales.



El jurado será anónimo y estará parcialmente aislado



Guzman, de 61 años, se ha declarado inocente. Si es condenado por tráfico internacional de drogas, conspiración para asesinar rivales, cargos de portación de armas y lavado de dinero, enfrenta una sentencia de cadena perpetua.



Dado el historial violento del acusado, Cogan ordenó que el jurado sea anónimo y esté parcialmente aislado. Los nombres, direcciones y lugar de trabajo de los posibles miembros serán mantenidos en secreto por todo lo que dure el juicio, que podría ser cuatro meses.



Incluso, los miembros del jurado serán transportados hacia y desde el juzgado por oficiales armados.



"Sea como sea, va a ser difícil elegir un jurado", dijo Hannaford-Agor.



El abogado defensor Eduardo Balarezo ha argumentado que un jurado anónimo "con guardia armada" sería perjudicial para su cliente y "serviría para reforzar la prueba del gobierno creando la impresión de que el señor Guzmán es culpable y peligroso".



La defensa de Guzmán también se ha quejado de que no han tenido tiempo suficiente para revisar la enorme evidencia presentada contra su cliente, incluyendo más de 100.000 grabaciones de audio y carpetas recién recibidas con 14.000 páginas de nuevos documentos.



La corte estará cerrada al público durante el interrogatorio a potenciales miembros del jurado



Las declaraciones de apertura del juicio están programadas para el 13 de noviembre. Antes de eso, los fiscales y abogados de la defensa cuestionarán a los potenciales miembros del jurado sobre temas con carga política que incluyen las políticas federales sobre narcóticos y las relaciones policiales entre Estados Unidos y México.



Se espera también que los potenciales miembros del jurado sean cuestionados sobre sus puntos de vista acerca de la legalización de las drogas, así como sus experiencias con el abuso de sustancias y crímenes violentos.



"Es importante que los posibles jurados sean abiertos sobre sus puntos de vista acerca de estos temas, así como cualquier noción preconcebida que puedan tener sobre el acusado", escribió Cogan.



Aunque la corte estará cerrada al público durante los interrogatorios a posibles jurados, cinco reporteros de organizaciones acreditadas estarán presentes.



Los fiscales intentarán demostrar que Guzmán supuestamente asesinó u ordenó las muertes de decenas de rivales y agentes del orden.



"El acusado es señalado por liderar una organización criminal violenta con un supuesto historial de amenazas y daños a testigos y de interferir con procesos legales", dijo Cogan en el fallo.



La selección del jurado abordará 'temas difíciles y controvertidos'



El caso contra Guzmán estará basado en parte sobre el testimonio de más de una decena de testigos cooperantes, incluyendo antiguos socios del cartel ya encarcelados o a quienes se les han dado nuevas identidades y han sido reubicados por el gobierno de Estados Unidos. Sus nombres no serán conocidos por los abogados de Guzmán hasta la víspera del juicio, pues los fiscales argumentan que testigos en casos anteriores han sido encontrados muertos.



Los fiscales federales le han pedido a la corte que prohíba a los abogados defensores referirse a los recientes comentarios hechos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los testigos cooperantes. En agosto, Trump condenó a quienes testifican contra antiguos confidentes para suavizar problemas legales, expresando su descontento por la práctica utilizada durante mucho tiempo.



"Se conoce como recular y casi debería ser ilegal", dijo Trump en una entrevista.



El juez Cogan dijo que otros "temas difíciles y controvertidos" a examinar incluyen "el prejuicio de posibles jurados contra personas de ciertas razas, etnias u orígenes nacionales".



"Es interesante realizar el juicio en medio de este clima político", dijo Shan Wu, ex fiscal federal y analista legal de CNN. "La política intervendrá mucho por el momento en el que nos encontramos... Eso presenta un clima inusual para un juicio criminal como este".



Guzmán, también conocido por sus espectaculares escapes de la cárcel en México, fue extraditado a Estados Unidos en 2017.



Él ha permanecido en confinamiento solitario en una fría y pequeña celda en una cárcel federal en Manhattan a la espera del juicio, que ya ha sido postergado un par de veces.



Este lunes, bajo un manto de sigilo, comenzará la selección de los hombres y mujeres que decidirán su destino.



"Este caso ha atraído a observadores, comentaristas, reporteros y lectores de todo el mundo", escribió Cogan. "El interés en estos procedimientos es internacional y los posibles jurados lo entienden. También entenderán lo que eso significa: que el mundo los está observando".