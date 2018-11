Desafiará Irán guerra económica

Teherán.- El Gobierno de Irán indicó este lunes que desafiará la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos y aseguró que los intentos de Washington por frenar los programas nucleares y de misiles de Teherán son parte de una guerra económica que busca debilitar su influencia en Oriente Medio.



La decisión de Washington restaura las sanciones levantadas previamente a Irán en virtud de un acuerdo nuclear de 2015 negociado por el Gobierno del presidente Barack Obama y otras cinco potencias mundiales.



La Unión Europea, la cual continúa respaldando el acuerdo nuclear, expresó su rechazo a la imposición de nuevas sanciones, mientras que China, un gran comprador de petróleo a nivel mundial, lamentó la medida.



El restablecimiento de las sanciones es parte de un esfuerzo amplio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para obligar a Irán a frenar sus programas nucleares y de misiles, así como su apoyo a las fuerzas gobernantes en Yemen, Siria, Líbano y otras zonas de Oriente Medio.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, señalo este el domingo que las sanciones que entrarán en vigor el lunes son las más duras que se han implementado contra la república islámica de Irán.



Sin embargo, Irán minimizó las preocupaciones sobre el impacto de las sanciones en su economía.



"Hoy el enemigo (Estados Unidos) está apuntando a nuestra economía (...) el objetivo principal de las sanciones es nuestro pueblo", afirmó el presidente iraní, Hassan Rouhani.



"Estados Unidos quería reducir a cero las ventas de petróleo de Irán (...) pero continuaremos vendiendo nuestro petróleo (...) para romper las sanciones", añadió Rouhani a economistas en una reunión transmitida en vivo por la televisión estatal.



Asimismo, el Mandatario acusó que las sanciones son ilegales e injustas.



"Esta es una guerra económica contra Irán, pero (...) Estados Unidos debería darse cuenta que no puede usar el lenguaje de la fuerza contra Irán (...) Estamos preparados para resistir cualquier presión", sostuvo.



El presidente estadounidense anunció en mayo el retiro de su país de lo que denominó el peor acuerdo negociado por Estados Unidos en su historia. Otros signatarios, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, han dicho que no se retirarán del pacto.



El acuerdo permitió levantar la mayoría de las sanciones económicas y financieras internacionales impuestas a Irán a cambio de que Teherán frenara su polémica actividad nuclear.



Los detalles de las sanciones los darán a conocer en una conferencia de prensa a las 13:30 horas (tiempo local) del lunes que ofrecerá Pompeo y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.



China, India, Corea del Sur, Japón y Turquía, todos importantes importadores de petróleo iraní, son algunos de los ocho países que recibirían exenciones temporales de las sanciones para garantizar que los precios del crudo no se desestabilicen.