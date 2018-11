Fox News y NBC sabotean anuncio 'racista' de Donald Trump

Ciudad de México.- La conservadora cadena de televisión Fox News y NBC anunciaron que dejarán de transmitir el video electoral del presidente Donald Trump donde asocia a demócratas y migrantes con la criminalidad y que ha sido calificado de “divisivo” y “racista”.



Producido por la campaña de Trump, el video de un minuto muestra al mexicano Luis Bracamontes, deportado en dos ocasiones y sentenciado a la pena de muerte en abril por el asesinato de dos policías en California. “Los demócratas lo dejaron entrar al país”, destaca el video.





It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2018