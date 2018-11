Juicio a 'El Chapo': 'Está enfermo por malos tratos'

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán está enfermo por malos tratos. Según su abogado, José Refugio Rodríguez Núñez, quien defendió al capo durante el proceso de extradición a Estados Unidos, asegura que su excliente está cada vez peor de salud.



Mermado en su salud por el aislamiento en una prisión de Manhattan, así llegó Joaquín “El Chapo” Guzmán al juicio que inició en una Corte de Nueva York por los delitos de tráfico de drogas y homicidio.



“Los malos tratos se han prolongado” contra quien fuera uno de los criminales más buscados del mundo; sus abogados lo ven a través de una rejilla cuando lo visitan para notificarle sobre el estado del caso en su contra, asegura Rodríguez Núñez.



“Recientemente tuve comunicación con la abogada que lo visita diariamente en el lugar donde se encuentra privado de su libertad y me dice que la situación es desgastante”, señala.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el litigante reitera que el proceso contra el sinaloense está viciado desde origen, porque él debería estar siendo juzgado en una Corte de Texas o California y no en Nueva York.



“No está siendo juzgado por ninguna de las dos causas que fueron materia de la extradición, sino fue otro expediente de extradición al que el gobierno mexicano indebidamente, sin darle oportunidad de defensa, autorizó que fuera extraditado bajo un pretexto de una excepción a la cláusula de exclusión que no constituyó más que un agravio al debido proceso avalado, en específico por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México”, indica.



Pese a que el juez rechazó aplazar el juicio, lo que a su consideración constituye una violación al debido proceso, el abogado confía en que la defensa de Guzmán Loera obtenga un buen resultado en el juicio.



“Yo confío en un buen resultado del juicio, tengo confianza en el resultado y en la experiencia que tuve aquí en México me tocó ver muchas pruebas que eran obtenidas por medio de violación de los derechos humanos”, sostuvo.



Incluso, Rodríguez Núñez se atreve a señalar que al gobierno de Estados Unidos le urge sentenciar a “El Chapo” Guzmán, dado que hay elecciones legislativas en unos días y lo quieren utilizar para fortalecerse políticamente”.



“No debemos perder de vista que las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, no podemos perder de vista que Trump quiere reelegirse”.



Y añade: “Si aquí en México fuimos víctimas de resoluciones políticas, pues no veo por qué en Estados Unidos no puedan usarlo como un medio para buscar fortalecerse políticamente. Aunque es una especulación, es algo que no podemos perder de vista de acuerdo con el momento político que se vive en Estados Unidos”.



El abogado menciona que él ha colaborado con los abogados de “El Chapo” en Estados Unidos, con información reservada que no puede hacer pública.



“No sé cómo lo pueda capitalizar la defensa en Estados Unidos, pero jurídicamente yo lo advierto como un proceso penal viciado de origen porque Joaquín Guzmán está de manera ilícita en Estados Unidos, para ser juzgado en Nueva York”, apunta.



Rodríguez Núñez recuerda que la “teoría del árbol envenenado que es la prueba ilícita, tiene su origen en el derecho procesal penal de Estados Unidos”, lo cual no lo descarta durante el juicio.