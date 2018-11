Juicio a 'El Chapo': Esta prueba lo hundiría, según agente de la DEA

Mike Vigil, exagente de la DEA, aseguró que desde su primera detención, 'El Chapo' intentó negociar con la DEA para evitar una posible extradición a Estados Unidos; el narco mexicano les aseguró que si no se lo llevaban, 'él daría información de rutas y gente corrompida'



El mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán afrontará a partir de mañana en Nueva York un juicio por narcotráfico que le puede costar la cadena perpetua



Este lunes comenzó el juicio contra uno de los capos más famosos de la historia, 'El Chapo' Guzmán, esto en una corte de Estados Unidos.



En la década de los años 80, Mike Vigil se desempeñó como agente encubierto de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) asignado a la región de Latinoamérica y el Caribe, principalmente México y Colombia, en donde radicó 18 años.



Estudió Ciencias Criminológicas en la New Mexico State University. Entre sus logros más destacados resalta su participación en el arresto de Juan Ramón Matta Ballesteros, el gran capo de la droga hondureña.



Tiene más de 30 años de experiencia en el mundo del narcotráfico y fue uno de los primeros en identificar a Joaquín "El Chapo Guzmán Loera cuando apenas era un brazo operativo del Cártel de Guadalajara, que en ese entonces era el más poderoso de México



En entrevista con el portal Infobae, Vigil señaló que en 1986, cuando secuestraron al agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, fue que se enteraron que El Chapo era un genio en la logística moviendo grandes cargamentos de Sudamérica a México y a Estados Unidos.



Después, el 24 de mayo de 1993 se dio el enfrentamiento entre los cárteles de los Arellano Félix y Sinaloa en el Aeropuerto de Guadalajara en el que perdió la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Este hecho sacó del anonimato al narco quien a partir de ese momento se convirtió en uno de los más buscados.



Semanas después, el Chapo cayó en Guatemala. Vigil aseguró que desde su primera detención, Guzmán Loera intentó negociar con la DEA para evitar una posible extradición a Estados Unidos; el narco mexicano les aseguró que si no se lo llevaban, "él daría información de rutas y gente que tenía corrompida.... pero nada más iba a dar nombres de gente que estaba debajo de él".



El 19 de enero de 2001, el capo se fugó de Puente Grande y se refugió en la sierra del estado de Sinaloa, su tierra natal.



Yo he estado en esa sierra en Sinaloa y es muy difícil hacer operativos ahí porque 'El Chapo' Guzmán siempre usaba muchos anillos de seguridad que avisaban si ven algo raro y si se hace un asalto con helicóptero los escuchan 10 minutos antes de llegar y luego se esconden en la selva, donde es casi imposible localizarlo",Mike Vigil, exagente de la DEA



Sin embargo, relata el exagente de la DEA, cometió los graves errores que llevaron a sus dos posteriores detenciones: ser débil por las mujeres. El 22 de febrero de 2014, cuando viajó con su esposa al puerto de Mazatlán y el 8 de enero de 2016 cuando se reunió con la actriz mexicana Kate del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn.



En este hecho, aseguró Vigil, está la prueba más contundente que podría llevar al Chapo a cadena perpetua pues grabó un video que fue difundido por la revista Rolling Stone en la que él mismo se está acusando de haber estado involucrado en el mundo de las drogas desde que tenía 15 años, que el consumo de estupefacientes destruye y que su posible detención no terminaría con el tráfico de sustancias ilícitas.