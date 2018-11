Maestro golpea a alumno grosero por no llevar el uniforme

Ciudad de México.- Seguramente en alguna ocasión durante tu vida estudiantil llegaste a tener faltas por entrar tarde clase o no portar el uniforme, aunque daba coraje no quedaba de otra más que resignarse y aceptar el 'castigo'.



Sin embargo, hay gente que no acepta un 'no' como respuesta.



Recientemente se dio a conocer que un salón de clase de una secundaria de California se convirtió en un ring de pelea luego de que un alumno insultara al profesor de música por haberlo regañado.



De acuerdo con relatos de los estudiantes, el menor le lanzó insultos al maestro, lo que provocó que el hombre se enfureciera y lo agarrara a golpes.



Un video grabado por otro alumno muestra a Marston Riley de 64 años, propinándole puñetazos al estudiante de 14, mientras una mujer con chaleco amarillo y otros estudiantes intentan intervenir para detener la agresión.



El alumno, que fue hospitalizado con lesiones de carácter moderado, ya ha sido dado de alta, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.



Por su parte, Riley fue liberado el sábado tras pagar una fianza de 50 mil dólares y tendrá que comparecer ante la corte el próximo 30 de noviembre. Mientras tanto, las autoridades siguen investigando el suceso.



Aunque muchos padres se familia se indignaron por lo sucedido, otros apoyaron al hombre e incluso crearon una página en GoFoundMe con el objetivo de recaudar fondos para pagar los gastos legales. Hasta ahora se han reunido más 32 mil dólares.



De acuerdo con información de CBS Los Angeles, los donantes argumentan que los profesores también "necesitan seguridad y que ningún maestro debe tener que soportar el abuso verbal", añadiendo que el estudiante "también debería haber sido arrestado".