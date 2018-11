Presume Trump trincheras en frontera

Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los militares que envió a la frontera con México están construyendo trincheras.



Durante una entrevista con Fox News, el mandatario señaló, sin pruebas, que los militares se encuentran excavando ante la llegada de la caravana migrante.



"Lo estamos protegiendo muy fuertemente, todo, con los militares, más el muro, más las púas, y además estamos excavando mucho y haciendo trincheras", aseguró el Presidente antes de su último mitin por las elecciones intermedias en Missouri.



"La gente no puede venir al país sin hacer el proceso legal", agregó en referencia a la caravana migrante.



Trump se hizo acompañar en el mitin por su vocera, Sarah Sanders, su asesora Kellyanne Conway, y los presentadores de televisión y radio Sean Hannity y Rush Limbaugh.



Desde hace dos semanas, Trump ha aprovechado el cruce de la primer caravana de miles de migrantes por la frontera entre Guatemala y México como una justificación de su dura política migratoria decidiendo enviar 5 mil 200 tropas de apoyo a la Patrulla Fronteriza.



Incluso, un anuncio que compartió en su cuenta de Twitter donde equiparaba a los solicitantes de refugio con asesinos fue retirado de varias cadenas de televisión por considerarlo racista.



Este lunes, Trump tenía programado tres mitines; además de Missouri, visitó Cleveland, Ohia; y Forth Wayne, Indiana.



Además, según un conteo de The Washington Post, en las últimas semanas de la campaña ha dicho un promedio de 30 mentiras al día.



... Y alista Patrulla Fronteriza ejercicio contra turbas



Justo en plena jornada electoral en Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza levará a cabo un ejercicio de control de turbas a un costado del puente internacional Paso del Norte entre las ciudades de Ciudad Juárez y El Paso.



La Patrulla Fronteriza dijo a medios locales en El Paso que la demostración era una simple coincidencia con la elección.



Según un comunicado de la dependencia, el ejercicio de control de muchedumbre ocurrirá sobre el cruce ferroviario justo a unos metros al oeste del puente internacional Paso del Norte que conecta los centros de ambas ciudades fronterizas y al que los medios están invitados.