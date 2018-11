Revela exesposa de Pablo Escobar violación del capo

La exesposa del exjefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, reveló que él la violaba. El capo tenía 24 años y Eugenia Henao, sólo 13.Henao era hermana de Carlos Mario Henao Vallejos, uno de los mejores amigos de Escobar. Con ella se casó tres años después de conocerla y juntos les dieron vida a dos hijos: Juan Pablo y Manuela.Al poco tiempo de haberse conocido, la niña vivió en manos del futuro capo un suceso que la marcaría por siempre y que ella no revelaría hasta 44 años después.Victoria Eugenia Henao tenía la intención de llevarse el secreto a la tumba, sin embargo, decidió hacerlo público y contarlo en su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, el cual se publicará el 15 de noviembre.En su libro revela que en los años setenta el tema sexual era un tabú social del que no se hablaba.Escobar, según lo escrito por Henao, la llevó a casa de una mujer en una zona alejada de Medellín, donde habría sido violada.Henao cuenta que cuando tenía 14 años, su entonces enamorado Pablo Escobar, de 25 años, la forzó a tener relaciones sexuales, algo para lo que ella no se sentía preparada. La mujer revela que a esa edad no tenía la capacidad de entender tal contacto y que, por eso, jamás se le ocurrió que podía estar embarazada, ni siquiera cuando semanas después de ese hecho empezó a sentir los síntomas.En el libro María Victoria Henao revela que Pablo Escobar la llevó a una zona de la periferia de Medellín, donde una anciana le insertó unos tubos en el útero con la excusa de “prevenir”. Ella preguntó “¿prevenir qué?” a lo que le contestaron que “el embarazo”, y que luego dicha señora le dio instrucciones precisas, le pidió ser cuidadosa y le indicó que debía sacarse los tubos una vez empezara a sangrar.María Victoria Henao ocultó el hecho a sus padres y acudió por varios días al colegio con los tubos, aguantando el dolor e incomodidad. Solo años después, ella entendió que había sido violada por su futuro esposo, y que, al contárselo a sus hijos, la menor, Manuela Escobar, sintió desprecio por la actitud de su padre.“No me siento cómoda retratándome como una víctima de mi esposo, por el gran respeto que le debo a las otras víctimas”, asegura en el libro María Victoria Henao, quien confiesa que perdonó por esto a Pablo Escobar, con quien se casó en 1976, matrimonio que duró hasta 1993, año en que el narcotraficante fue abatido por la policía colombiana.