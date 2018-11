Secuestran hombres armados a 78 estudiantes en Camerún

Yaundé.- Hombres armados secuestraron al menos a 78 estudiantes y el director de una escuela presbiteriana en la aldea de Nkwen, informó el lunes un gobernador en la agitada región noroeste de Camerún.



El secuestro tuvo lugar el domingo por la noche cerca de Bamenda, la capital de la problemática región de habla inglesa, dijo el gobernador Deben Tchoffo.



Un video supuestamente de los niños secuestrados fue difundido en redes sociales por hombres que se hacen llamar los muchachos Amba, en alusión al estado de Ambazonia que grupos separatistas armados intentan fundar en el noroeste y suroeste de Camerún.



En el video, los secuestradores obligan a varios de los jóvenes estudiantes a revelar sus nombres y los nombres de sus padres. Dicen que fueron secuestrados el domingo por la noche por los muchachos Amba y que no saben dónde se encuentran.



Los hombres que se identifican como secuestradores dicen que liberarán a los niños una vez que hayan logrado sus objetivos.



"Los liberaremos después de la lucha. Ahora irán a la escuela aquí", dicen los autotitulados muchachos Amba. No hubo forma de verificar la autenticidad del video, pero varios padres han dicho a través de redes sociales que reconocen a sus hijos.



Cientos de personas murieron en las regiones anglófonas de Camerún el año pasado, donde la violencia entre los separatistas armados y los militares se ha incrementado desde una represión gubernamental contra manifestantes en las regiones del noroeste y suroeste que afirman que por ser minoría de habla inglesa, son marginados por los franceses, el idioma oficial.



Los separatistas tomaron las armas para desestabilizar las regiones anglófonas y ganar independencia en las áreas donde declarar un estado independiente, al que llaman Ambazonia.



La semana pasada los separatistas atacaron a los trabajadores en una plantación estatal de caucho en el suroeste y les amputaron los dedos porque los hombres se negaron a cumplir la orden de no acercarse a los plantíos.



Un misionero estadounidense murió de un tiro en la cabeza cerca de Bamenda en medio de la lucha entre separatistas armados y soldados en el noroeste.