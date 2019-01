Amaga Trump con emergencia por muro

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que considera declarar una emergencia nacional para evitar al Congreso y construir un muro en la frontera con México.







"Definitivamente podemos declarar una emergencia nacional por la seguridad de nuestro país", comentó Trump este viernes en la Casa Blanca.







"No lo he hecho pero puedo hacerlo. Podemos declarar emergencia nacional y construirlo muy rápido".







El Gobierno de EU lleva 14 días clausuradas después de que Trump se negara a firmar un proyecto de ley presupuestaria que no incluía miles de millones de dólares para continuar la construcción de un muro fronterizo, su principal promesa de campaña.







Trump mantiene un impasse con los demócratas del Congreso, quienes consideran que el muro es una pérdida de dinero y se niegan a financiarlo.







"Si podemos hacerlo a través de un proceso negociado, le daremos una oportunidad", afirmó Trump.







Durante una reunión en la Casa Blanca este viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, terminó sin resolución, aunque las partes acordaron designar un grupo que discutirá la situación durante el fin de semana.







Los demócratas de la Cámara insinuaron que demandarían si Trump intenta declarar emergencia nacional para construir el muro.







'La autoridad del presidente en esta área está destinada a guerras y verdaderas emergencias nacionales', sostuvo Evan Hollander, portavoz del Comité de Apropiaciones de la Cámara, en un comunicado.







"Utilizar esta autoridad para construir un muro inútil es legalmente dudoso e invitaría a un desafío judicial del Congreso".