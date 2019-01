Considera Trump decretar emergencia nacional para construir muro

Un reportero le preguntó al presidente Donald Trump si había considerado usar poderes de emergencia para construir su muro sin la aprobación del Congreso y sin los fondos necesarios, publicó CNN.



"Sí, lo he hecho. Y puedo hacerlo si quiero", afirmó Trump.



El reportero preguntó si eso significa que no necesita la aprobación del Congreso para construir el muro, entonces.



"Absolutamente", dijo Trump. "Podemos llamar a una emergencia nacional. No lo he hecho. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Podemos llamar a una emergencia nacional y construirlo muy rápido. Es otra forma de hacerlo".



Cuando se le preguntó si eso era una amenaza para los demócratas, Trump respondió: "Nunca amenazo a nadie, pero tengo permiso para hacerlo: llamar a una emergencia nacional".



Trump dijo que quiere conseguir fondos para construir un muro de acero (en campaña prometió a sus votantes que México pagaría por uno concreto).