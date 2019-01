NASA coloca primer sismómetro en superficie de Marte

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que fue soltado en la superficie de Marte el sismómetro de la misión InSight.



A través de una serie de imágenes y video tomadas por el módulo de aterrizaje, la agencia espacial estadunidense mostró el momento en que el brazo robótico del rover liberó el primer instrumento para el estudio del interior del llamado planeta rojo.



“Con mi sismómetro a salvo en Marte pude soltarlo. Todavía hay algo más de preparación de instrumentos que hacer, pero se ve bien”, destaca la cuenta de Twitter de la misión @NASAInSight.









With my seismometer safely at rest on #Mars, I was able to release my hold on it. There’s still some more instrument prep to do, but it’s looking good. pic.twitter.com/FlEsAKjzTT



— NASA InSight (@NASAInSight) 4 de enero de 2019