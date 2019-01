Por primera vez, es menos popular Trump que Pelosi

Las principales figuras en el gobierno de los Estados Unidos en este momento no son populares. Sin embargo, por primera vez durante la presidencia de Trump, a Trump le desagrada más que a Pelosi.



Pelosi se ha vuelto más popular desde que los demócratas ganaron en noviembre. Su índice de favorabilidad neta aumentó en las encuestas de Gallup de -24 puntos en junio a -10 puntos ahora en las encuestas de Gallup. De hecho, es el mejor índice de favorabilidad neto de Pelosi en una encuesta de Gallup en 10 años. Las encuestas más recientes de CNN y NBC / Wall Street Journal arrojaron resultados similares: Pelosi está en aumento.



No debería ser demasiado sorprendente que los números de Pelosi hayan subido. Los presidentes a menudo reciben un aumento en sus calificaciones después de ganar una elección. Entonces se seguiría que un orador entrante vería cómo aumentaban sus números cuando su partido gana una elección. Por supuesto, al igual que con un presidente, esto puede ser simplemente un período de luna de miel para Pelosi. En otras palabras, sus números podrían caer.



Pelosi, sin embargo, puede beneficiarse de ser visto como el principal enemigo de Trump. Su favorabilidad neta subió 25 puntos entre los demócratas después de las elecciones, mucho más que entre los independientes o los republicanos. No hay razón para pensar que no continuará siendo una de las adversarias principales de Trump durante el próximo año, lo que podría mantener sus calificaciones entre los demócratas (y, por lo tanto, sus calificaciones en general).



Por supuesto, no es que Pelosi sea popular. Una calificación de favorabilidad neta de -10 puntos sigue siendo bastante mala. (Su índice de favorabilidad neta de -12 puntos en la última encuesta de CNN y -13 puntos en la encuesta de NBC / Wall Street Journal es aún peor).