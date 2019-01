Reanudan diálogo para resolver cierre de gobierno en EU

Washington.- Delegados de la Casa Blanca y del Congreso continuarán negociaciones el sábado para resolver el impasse sobre el cierre del gobierno, aun después de que el presidente Donald Trump declarara que la traba podría continuar “meses o incluso años”.



Trump se reunió el viernes con líderes congresionales de los partidos cuando se cumplían dos semanas de la parálisis oficial, provocada por su insistencia de que el presupuesto incluya dinero para la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.



Los demócratas dijeron que no hubo mucho avance en ese encuentro, que según testigos fue a veces contencioso.



Trump ha designado al vicepresidente Mike Pence, a la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen y al asesor Jared Kushner para reunirse con una delegación del Congreso el sábado a las 11 de la mañana.



Trump dice que el hecho de que las conversaciones continúan es marca de progreso, mientras los demócratas señalan que debido a la crisis muchas familias no han podido pagar sus cuentas.



El impasse está afectando a la economía y ha causado inquietud incluso dentro de las filas republicanas. Sin embargo el mandatario salió en público en la Casa Blanca el viernes, asegurando que las conversaciones son reflejo de progreso aunque insistió que por ahora no habrá una reapertura de las agencias públicas.



“No va a haber una reapertura hasta que resolvamos el problema. Yo ni siquiera lo llamo un cierre del gobierno. Lo llamo hacer lo necesario para el beneficio y la seguridad de nuestro país”, dijo el presidente.



Trump advirtió que podría declarar el estado de emergencia para poder ordenar la construcción del muro sin aprobación del Congreso, pero que prefería “un proceso negociado”.



Trump antes ha hablado de la situación en la frontera como “una emergencia nacional” e incluso despachó soldados a la zona, aunque muchos opinaron que la medida era de poca utilidad y servía únicamente como maniobra electoral.



Se le preguntó a Trump qué pensaba de las familias que no pueden pagar sus cuentas debido al cierre, y que no tienen recursos de compensación financiera, a lo cual respondió: “La compensación financiera es tener una frontera fuerte porque entonces estaremos a salvo”.