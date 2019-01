Tiene una década en estado vegetativo... y acaba de dar a luz

La policía de Arizona investiga una agresión sexual en una clínica de Phoenix a una mujer que llevaba una década en estado vegetativo. Nadie sospechaba que la paciente estuviera sufriendo abusos, tampoco nadie se percató de que se había quedado embarazada hasta que se puso de parto.



Hacienda HealthCare, la empresa que gestiona el centro sanitario, no ha dado detalles del caso, aunque sí han asegurado que conocen lo que han denominado “un incidente profundamente perturbador”.



La emisora estadounidense CBS asegura que el bebé estaba sano y que nadie en el centro sabía que la mujer estaba embarazada. La mujer agredida no ha sido identificada. Según las mismas fuentes, la paciente en estado vegetativo dio a luz el pasado 29 de diciembre.



La víctima, cuya identidad no se ha dado a conocer, ha sido paciente en el centro de Hacienda HealthCare durante al menos una década, después de que un accidente con asfixia la dejara en estado vegetativo.



La Policía ahora investiga quién puede ser el padre del niño y el agresor sexual. Al parecer, la víctima necesitaba atención las 24 horas del día y muchas personas tenían acceso a su habitación.



El centro sanitario ha cambiado el protocolo de actuación desde que se conoció el caso y ahora los sanitarios que entran en las habitaciones de pacientes deben estar acompañados por una mujer.



El portavoz de Hacienda Healthcare, David Leibowitz, asegura que el grupo hospitalario está “totalmente comprometido con llegar a la verdad de lo que, para nosotros, representa un asunto sin precedentes”.



Por su parte, el departamento de Servicios de Salud de Arizona ha enviado inspectores para controlar a los pacientes en las instalaciones e implementado “medidas de seguridad mejoradas”.