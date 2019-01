Abordaría Trump cierre directamente con líderes demócratas

Washington— Este domingo el presidente Trump dio pocas esperanzas de que otra ronda de pláticas entre sus principales colaboradores y empleados congresistas genere algún progreso significativo dirigido a poner fin al paro gubernamental parcial, dando la impresión de socavar a su equipo al decir que necesitaba abordar directamente él el tema con los líderes demócratas.



“Los directivos van a ser los que terminen solucionando esto”, dijo Trump en la Casa Blanca a los reporteros antes de dirigirse a Camp David a sostener unas juntas con su personal conforme el cese de actividades se encamina a su tercera semana. Se tenía prevista para la tarde del domingo una segunda ronda de pláticas entre funcionarios de la administración y colaboradores del Capitolio.



“No espero que pase nada en esa reunión”, dijo Trump en torno a las negociaciones que el vicepresidente Mike Pence dirige sobre el estancamiento por los fondos para un muro en la frontera de Estados Unidos con México. “Pero creo que el lunes, el martes y el miércoles vamos a tener pláticas muy serias”.



El domingo en el Capitolio crecía la presión por una solución al estancamiento. La senadora republicana Susan Collins dijo que el líder mayoritario del Senado Mitch McConnell debe aceptar las iniciativas para reanudar las operaciones gubernamentales que empezará a enviar el Congreso encabezado por demócratas.



“Reactivemos eso mientras continúan las negociaciones”, dijo Collins en el programa “Meet the Press” de la cadena televisiva NBC. Desde hace largo tiempo Collins, quien se ha opuesto a la parálisis y ha intentado mediar durante estancamientos previos, es una de varios senadores que han manifestado su inconformidad por la prolongada suspensión de actividades.



Pero Trump no dio indicios de ceder en su exigencia de 5.6 millones de dólares para el muro, mismos que los demócratas se niegan a otorgar. El domingo Trump sugirió que él, Pelosi y el líder minoritario del Senado Chuck Schumer podrían llegar a un acuerdo “en 20 minutos, si ellos quisieran. Si no quieren, esto va para largo”.



Trump reiteró que contemplará declarar emergencia nacional en su intento por evadir al Congreso y gastar dinero como juzgue conveniente. Parece seguro que una medida así sería impugnada legalmente.