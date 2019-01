Advierte May de 'territorio desconocido' sin acuerdo de Brexit

Londres.- El Reino Unido se adentrará en un "territorio desconocido" si rechaza el acuerdo del Brexit al que han llegado el Gobierno y Bruselas, advirtió hoy la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, que afronta la oposición de una facción de su partido y de sus socios norirlandeses.



La Cámara de los Comunes retomará el miércoles el debate sobre el pacto, aplazado en diciembre ante la falta de una mayoría que respalde el texto, sin que haya variado el rechazo del ala euroescéptica de los 'tories' (conservadores) ni del Partido Democrático Unionista (DUP), cuyos votos son indispensables para May.



"No creo que nadie pueda decir exactamente qué ocurriría" si el acuerdo del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), es rechazado, admitió May en una entrevista con la BBC al comienzo de un periodo de dos semanas clave para definir el futuro político del Reino Unido.



"Tenemos a gente promoviendo un segundo referéndum para tratar de detener el Brexit y a otros que quieren hacer realidad su Brexit perfecto. Yo les diría: 'No permitáis que la búsqueda de lo perfecto sea enemiga de lo bueno'", argumentó la jefa de Gobierno.





La discordia

Algunos parlamentarios conservadores sostienen que abandonar sin un acuerdo el bloque comunitario el próximo 29 de marzo es mejor que ratificar el pacto de May, a pesar de las advertencias por parte del Banco de Inglaterra y otros organismos de que esa vía podría sumir a la economía en una recesión.Otros diputados defienden en cambio un segundo referéndum que ponga sobre la mesa la opción de detener el Brexit, si bien tanto la dirección del Partido Conservador como la del opositor Partido Laborista rechazan por ahora respaldar esa vía.El líder laborista, Jeremy Corbyn, sostiene que su objetivo es forzar la convocatoria de unas elecciones, y solo si esa opción falla se plantearía otras alternativas, entre ellas la defensa de un nuevo plebiscito.May, por su parte, reiteró hoy que no tiene intención de convocar unas elecciones anticipadas e insistió en que abandonará el liderazgo del Partido Conservadores antes de los comicios previstos para 2022.La falta de respaldo al acuerdo del Brexit en el Parlamento se refleja en la sociedad británica, según una encuesta de la firma YouGov divulgada hoy que sugiere que solo el 22 % de los ciudadanos creen que ratificar pacto es el mejor camino para el país.El diputado conservador Peter Bone, uno de los parlamentarios que ha hecho pública su oposición al acuerdo firmado por May y los 27 líderes comunitarios restantes, argumentó por su parte que apuesta por una ruptura no negociada con la UE."No recuerdo que en el referéndum (de 2016) hubiera una pregunta sobre si queremos un acuerdo o no queremos un acuerdo. La pregunta era entre quedarse o salir, y la mejor manera de salir es hacerlo el 29 de marzo", declaró Bone a la cadena Sky News.El ministro de Comercio Internacional, el también conservador Liam Fox, señaló en declaraciones desde Estados Unidos a la agencia local británica PA que si los Comunes rechazan el acuerdo, el Reino Unido avanzará hacia una ruptura abrupta.La posibilidad de que se produzca ese "brexit" duro ha llevado al Gobierno en los últimos meses a comenzar a hacer planes para evitar bloqueos en las fronteras, donde se levantarían nuevos controles aduaneros, y asegurar el suministro de medicinas y productos básicos.El secretario de Estado de Sanidad y Cuidados Sociales, Matt Hancock, declaró en ese sentido que confía en que no se produzca escasez de ningún medicamento básico en ese escenario."Tenemos confianza en que si todo el mundo hace lo que tiene que hacer aseguraremos un abastecimiento de medicinas sin obstáculos", dijo Hancock a Sky News."Gran parte de esto depende de las compañías farmacéuticas y otros actores, así que no es una cuestión solo del Gobierno", advirtió el secretario de Estado, que resaltó que hasta ahora el progreso ha sido bueno en cuanto a los preparativos en ese terreno.