Condiciona asesor de seguridad de Trump salida de Siria

Jerusalén— El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump aseguró este domingo que la retirada militar estadounidense de Siria está condicionada a la derrota de los remanentes del autodenominado Estado Islámico (EI) y a que Turquía garantice la seguridad de los combatientes kurdos aliados con Estados Unidos.



John Bolton, quien viajó a Israel para tranquilizar al aliado de Estados Unidos sobre la retirada ordenada por Trump, agregó que no hay un calendario para la retirada de las fuerzas estadounidenses del noreste de Siria, pero insistió en que no es un compromiso ilimitado.



"Hay objetivos que queremos cumplir que condicionan la retirada", dijo Bolton a los periodistas en Jerusalén.



"El calendario depende de las decisiones políticas que tenemos que implementar", añadió.



Dijo que esas condiciones incluyen la derrota de los restos del EI en Siria y la protección de las milicias kurdas, que han luchado junto a las tropas estadounidenses contra el grupo extremista.



Sus declaraciones son la primera confirmación pública de que la retirada se ha desacelerado luego de que Trump enfrentó críticas generalizadas de sus aliados y la renuncia del Secretario de Defensa, Jim Mattis, por una política que se iba a ejecutar en cuestión de semanas.



A mediados de diciembre Trump anunció que Estados Unidos retirará sus 2 mil soldados en Siria. La maniobra de Trump despertó el temor de que se abra el camino para un ataque turco contra combatientes kurdos en Siria que lucharon junto a las tropas norteamericanas contra los extremistas.



Turquía considera a las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo) un grupo terrorista vinculado a una insurgencia dentro de sus propias fronteras.



Bolton, que viajará a Turquía el lunes, dijo que Estados Unidos insiste en que sus aliados kurdos en la lucha contra el Estado Islámico estén protegidos de cualquier ofensiva turca planeada. Tiene previsto dirigir una advertencia al Presidente turco Recep Tayyip Erdogan esta semana.



"No creemos que los turcos deban emprender acciones militares que no estén plenamente coordinadas con Estados Unidos y que no estén de acuerdo con Estados Unidos", dijo Bolton.



Afirmó en reuniones con sus homólogos turcos que buscará averiguar cuáles son sus objetivos y capacidades y "eso sigue siendo incierto".