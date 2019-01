'El Ejército debe tomar el control': Juan Guaidó

Caracas.- El nuevo presidente de la Asamblea Nacional opositora venezolana, Juan Guaidó, del partido Voluntad Popular, exigió al Ejército una intervención militar contra el mandatario Nicolás Maduro, quien el próximo 10 de enero jura su cargo para un nuevo periodo presidencial.



Ayer, Guaidó tomó posesión de su cargo y presentó una hoja de ruta para expulsar a Nicolás Maduro de la Presidencia, formar un gobierno provisional y convocar elecciones libres.



"Hoy está rota la cadena de mando, al no tener un legítimo comandante en jefe que derive de la soberanía popular”, argumentó Guaidó en su intervención tras jurar el cargo. Por eso exigió al Ejército “actuar para restituir el orden constitucional” porque considera que es momento de que todos actuemos, incluidos los militares, destacó el partido Voluntad Popular en un comunicado.



Recordó que los militares padecen los mismos problemas que cualquier venezolano. “Llegan a sus casas y la nevera está vacía por falta de comida. Tienen a un familiar enfermo y no pueden curarlo por falta de medicinas. Ustedes mismos han enterrado a sus compañeros que han sido víctimas del hampa, de la guerrilla o grupos irregulares a quienes se les ha entregado nuestra soberanía, pisoteando el uniforme que ustedes representan”, afirmó.



Guaidó hizo un llamado a la ciudadanía para una movilización en las calles. “Estamos claros: la sola movilización en la calle no nos dará la libertad, pero sin presión en las calles lo demás es insuficiente. Retomemos la protesta, que es un derecho constitucional, para conquistar la libertad”, advirtió.



La nueva dirección de la Asamblea Nacional subrayó que asumirá la representación del Estado ante la comunidad internacional y conformará un Consejo de Transición como primeros pasos para lograr la “restitución del hilo democrático”.



En su intervención se refirió al Grupo de Lima, que el viernes instó a Maduro a ceder el poder a la Asamblea Nacional para que se puedan convocar elecciones presidenciales libres. “Si Maduro se niega a ello, tenemos que lograr la unificación y actuación conjunta de la movilización popular, la Asamblea Nacional, la comunidad internacional y la Fuerza Armada Nacional para que no tenga otra opción”, agregó Guaidó.



El as bajo la manga



La Asamblea Nacional de Venezuela, el único poder que controlan los detractores de Nicolás Maduro, está presidida desde ayer por el joven diputado Juan Guaidó, un líder que asume el cargo ante las ausencias forzadas de las figuras de su partido, Voluntad Popular.



Es un ingeniero, tiene 35 años y cuenta con maestrías en administración pública.



Sobrevivió a la “tragedia de Vargas”.



En 2015 participó en una huelga de hambre para exigir que se fijara la fecha de los comicios parlamentarios, en los que fue electo como legislador.